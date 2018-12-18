Губернатор Нью-Йорка призвал легализовать марихуану
По словам Эндрю Куомо, это уравняет в правах состоятельных американцев и всех остальных. Губернатор пообещал в «Твиттере» направить соответствующий законопроект в начале следующего года. Между тем, еще в феврале Куомо заявил, что курение марихуаны провоцирует употребление других наркотиков. Осенью каннабис был легализован в соседней Канаде, которая может стать крупнейшим в мире производителем марихуаны.
Комментарии3
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begly_ 18 декабря 2018 | 01:42
Пусть губернатор пописяет в стакан под новогодней елкой.
alena01 18 декабря 2018 | 02:28
begly_: у вас жажда???
begly_ 18 декабря 2018 | 02:58
alena01:
Взять тест на марихуану с губернатора?, да нет., мне в общем то пох.