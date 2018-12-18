Губернатор Нью-Йорка призвал легализовать марихуану

По словам Эндрю Куомо, это уравняет в правах состоятельных американцев и всех остальных. Губернатор пообещал в «Твиттере» направить соответствующий законопроект в начале следующего года. Между тем, еще в феврале Куомо заявил, что курение марихуаны провоцирует употребление других наркотиков. Осенью каннабис был легализован в соседней Канаде, которая может стать крупнейшим в мире производителем марихуаны.