Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на продление ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину
Футболисты были отправлены в СИЗО в середине октября. Они избили водителя ведущей Первого канала и напали в кафе на чиновников Минпромторга. Спортсменов обвиняют в побоях и хулиганстве. Адвокаты просят выпустить их из-под стражи.
Комментарии2
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mosser 18 декабря 2018 | 02:15
Пусть сидят козлы.
dominator13 18 декабря 2018 | 02:25
mosser: сам ты петушина .в жизни 0 да еще в минусе.животное.
Свободу парням!