Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста ученому Виктору Кудрявцеву
75-летнего сотрудника Центрального НИИ машиностроения обвиняют в госизмене. Поводом для уголовного дела стала электронная переписка, которую Кудрявцев вел пять лет назад с одним из научных центров в Бельгии в рамках официальной программы сотрудничества. Как рассказал «Эху» адвокат ученого Иван Павлов, сотрудники ФСБ требовали от Кудрявцева заключить сделку со следствием и оговорить своего ученика в обмен на домашний арест, но он отказался. После этого самому пожилому арестанту СИЗО «Лефортово» запретили свидания с родственниками.
Комментарии1
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sparky 18 декабря 2018 | 02:42
Депутаны и МИД всё о Бутиной заботятся, запытали, голосят девицу, заставили признаться невинную.
Понятно, что в заботе о дальней заключенной о ближних тут просто руки не доходят позаботиться, пусть сидят. Тем более, что старичье. А Бутина - девка молодая, еще глядишь пригодится или депутану какому или ещё кому.