Снижаются мировые цены на нефть
Сырье марки Brent накануне подешевело более чем на 2%, американская нефть WTI – почти на 4%. Теперь североморская смесь торгуется ниже 59 долларов за баррель, а техасская марка упала в цене до 49 с половиной долларов. Эксперты это объясняют двумя факторами. Как передает агентство «Блумберг», участники рынка узнали о росте запасов нефти в США, а также скептически оценивают соглашение между членами ОПЕК и другими странами, в том числе Россией, о снижении добычи нефти.
Комментарии5
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beobachter 18 декабря 2018 | 01:27
Страны ОПЕК ещё не ознакомились с тем, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны. Но биржевики-то это знают!!!
begly_ 18 декабря 2018 | 01:39
Соболезнования кремлевским нефтесосам.
shalunok 18 декабря 2018 | 01:39
Вполовину снизилась наша зависимость от углеводоров!
Теперь если с подъемом цен на нефть рубль хоть и падает, зато с падением цен на нефть рубль не растет!
caravel2 18 декабря 2018 | 02:13
:Ждем ответной реакции Кремля: повышения НДС, тарифов ЖКХ, поборов капремонта, стоимости бензина на РосАЗС и цен платных парковок... А, ведь, еще и Воронеж на что-то бомбить нужно...
kremlefurer 18 декабря 2018 | 02:15
Мобилизуйте гундяя, пусть пишет письма в ОПЕК, у него это хорошо получается.