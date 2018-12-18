В Кремль сегодня доставят главную новогоднюю елку
За звание главной ели страны боролись тридцать конкурсанток. Все должны соответствовать строгим стандартам. В минувшее воскресенье выбранное экспертами столетнее дерево высотой 27 метров срубили в Щелковском районе Подмосковья.
Сегодня символ нового года на специальной платформе перевезут из области на территорию Кремля. В управделами президента заметили, что ради этого откроют ворота Спасской башни. Елку установят на Соборной площади. На украшение уйдет несколько дней. Декораторы приготовили около 2 тысяч игрушек и более километра гирлянд.
26 декабря в Кремлевском дворце пройдет традиционный праздник с участием школьников со всей страны. Возле елки гости будут водить хоровод.
На месте срубленной елки власти области обещали посадить новые саженцы.
Комментарии3
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palm_coast 18 декабря 2018 | 00:16
И пусть проведут опрос у россиян: нравится ли им эта новогодняя елочка. Может еще откопают звезду ютуба, собравшего миллион просмотров.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 00:32
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
delovoy_podolsk 18 декабря 2018 | 00:24
Ель и ёлка - разные вещи. Это всё равно, что сказать что ёлки боролись за звание главной пальмы страны.