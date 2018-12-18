Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей подал в суд на «Новую газету»

Недовольство Якунина вызвала статья, в которой приводятся версии убийства старшего следователя управления МВД на транспорте Евгении Шишкиной.

В частности, газета писала, что преступление могло быть связано с коррупцией в РЖД при продаже билетов на поезда.

«Я считаю возмутительной попытку автора статьи связать ложную информацию про бизнес с этим преступлением. Упоминание моего имени в контексте убийства абсолютно недопустимо, поэтому не вижу для себя иного сценария, кроме как подача судебного иска с целью защиты моей репутации», — заявил Андрей Якунин РБК.