Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей подал в суд на «Новую газету»
Недовольство Якунина вызвала статья, в которой приводятся версии убийства старшего следователя управления МВД на транспорте Евгении Шишкиной.
В частности, газета писала, что преступление могло быть связано с коррупцией в РЖД при продаже билетов на поезда.
«Я считаю возмутительной попытку автора статьи связать ложную информацию про бизнес с этим преступлением. Упоминание моего имени в контексте убийства абсолютно недопустимо, поэтому не вижу для себя иного сценария, кроме как подача судебного иска с целью защиты моей репутации», — заявил Андрей Якунин РБК.
Комментарии4
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begly_ 18 декабря 2018 | 00:22
Андрей Якунин по кличке "Шуба" правильный вор, отвечаю. Какие к нему могут быть предъявы?
danko1 18 декабря 2018 | 00:26
begly_: Папаша с сыночками в Англию сбежали с награбленным, оттуда в ЕС подались в надежде, что воров с миллиардами награбленными приютят.
Так в какой стране в суд подавать будут? Шанс выиграть только в басманном.
begly_ 18 декабря 2018 | 00:31
danko1:
Сходняк решит по понятиям. Если накосячил, ответит.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 00:32
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