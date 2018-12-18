В Петрозаводске состоится первое заседание по новому уголовному делу в отношении главы местного отделения «Мемориала»
В Петрозаводске сегодня состоится первое заседание по новому уголовному делу в отношении главы местного отделения «Мемориала». На сей раз историка Юрия Дмитриева обвиняют в сексуальном насилии в отношении приемной дочери.
В Петрозаводском городском суде вновь стартует процесс по делу Дмитриева – весной историка оправдали, но уже в июне это решение было отменено. Более того, обвинение расширилось. Теперь, кроме изготовления порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери, Дмитриеву вменяют и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Дело завели после общения приемной дочери с бабушкой, психологом и представителем Следственного комитета. Оба обвинения будут рассматриваться в рамках одного процесса. Дмитриев успел пройти уже три психиатрические экспертизы, которые не выявили у историка каких-либо отклонений.
Глава карельского «Мемориала» все обвинения отвергает – по его словам, он действительно делал снимки голой девочки, но лишь по совету врача, чтобы отслеживать физическое развитие ребенка. В интервью изданию 7x7 Дмитриев также рассказал, что не верит в то, что девочка дала против него показания.
По статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего Дмитриеву грозит до 20 лет лишения свободы.
Комментарии2
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ft18 18 декабря 2018 | 00:31
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