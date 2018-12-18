Британский парламент проголосует по проекту выхода страны из Евросоюза на третьей неделе января
Об этом объявила премьер-министр Тереза Мэй, ранее отложившая голосование из-за протестов оппозиции.
Согласно плану, который предложила Тереза Мэй, 7 января следующего года пройдут очередные дебаты по «Брекзиту», и уже через неделю состоится голосование. При этом глава британского правительства подчеркнула, что если Палата общин провалит голосование, то другой сделки с Евросоюзом уже не будет. В свою очередь, оппозиционная Лейбористская партия осталась недовольна переносом голосования на следующий год. Ее лидер Джереми Корбин назвал подобный факт «позорным» и считает нынешний кабмин «самым дезорганизованным» в современной истории. Также, по его мнению, подход Мэй к переговорам с Брюсселем привел к конституционному кризису в Великобритании. Лейбористы, а также часть правящих консерваторов, в первую очередь, недовольны решением по границе между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия. Они опасаются, что небольшой британский анклав станет более зависимым от Евросоюза, нежели от Лондона в торговом отношении.
Официально выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта следующего года.
Комментарии2
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vitaly_e23 18 декабря 2018 | 00:33
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supalov 18 декабря 2018 | 00:34
Это вряд ли. Очень возможно, что она скоро не будет премьером, а голосование состоится уже на этой неделе - спасибо лейбористам и её собственным министрам.