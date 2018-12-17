Пермский театр оперы и балета перенес международную премьеру оперы Альбана Берга «Лулу»
Предполагалось, что совместная постановка худрука пермской оперы Теодора Куртзентзиса и режиссера Максима Диденко будет показана в следующем году. Однако краевое Министерство культуры отказалось утвердить спектакль. Как пишет журнал «Театр», по мнению министра Вячеслава Торчинского, опера сложна для репертуарных показов, поэтому бюджетные средства на финансирование проекта не выделены. В пресс-службе краевого Минкульта говорят, что информация журнала не соответствует действительности. Министр никогда не обсуждал художественные достоинства спектакля, а премьеру отменил сам театр, так как выделенные ранее деньги распределили на другие постановки.
Газета «Коммерсантъ» напоминает, что у руководства Пермского театра оперы и балета ранее уже был конфликт с краевым Минкультом. В 2014-м году Курзентзис выступил против планов тогдашнего министра Игоря Гладнева по обязательному согласованию репертуара и существенного сокращения финансирования.
Комментарии5
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zanzibar 17 декабря 2018 | 23:28
Правильно, опера это не цирк. Зачем ее поддерживать?
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 00:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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alextheterrible 17 декабря 2018 | 23:35
"Какой такой Альбан Берг, какая еще Лулу? Мурку сыграть можете?" - сказали из краевого министерства культуры.
vladimirbelarus 17 декабря 2018 | 23:39
В министерстве не все понимают слово "опера", путают с операми на Петровке и кидаются в отказ по привычке.
ts 18 декабря 2018 | 00:03
Отрыжка от Тангейзера...