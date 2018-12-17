Собственник киноцентра «Соловей» на Красной Пресне согласился пересмотреть проект строительства гостиницы и по возможности сохранить кинопоказы. Об этом ТАСС сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Напомним, сообщения о возможном сносе киноцентра вызвали возмущение москвичей. 1-го декабря прошел митинг против сноса кинотеатра. Между тем, заммэра Москвы Марат Хуснуллин ранее заявлял, что у застройщика есть все разрешающие документы, а общественные слушания по этому вопросу были проведены еще в 2009-м году.