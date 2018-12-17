Лидер лейбористов Джереми Корбин инициировал голосование в парламенте по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй
Корбин назвал «неприемлемым» решение премьер-министра перенести на следующий год парламентское голосование по соглашению о выходе из ЕС. Голосование должно было состояться 11 декабря, однако Тереза Мэй заявила сегодня, что голосование состоится после 13 января.
По его мнению лидера лейбористов, вынесение вотума недоверия премьеру является «единственным способом» провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе.
Комментарии4
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fresh_breeze 17 декабря 2018 | 23:25
Давай, Джереми, из тебя будет отличный премьер-министр. Эти "железные леди" всю Европу на уши поставили.
johio 18 декабря 2018 | 00:12
fresh_breeze: Главное, чтобы он полюбил нашего Путина. Тогда все будет нормально и кризису конец.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 00:14
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rus 17 декабря 2018 | 23:40
А где наш настоящий полковник товарищ Скрипаль?