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22:59, 17 декабря 2018

США могут в течение двух месяцев ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Штаты считают, что обострение отношений между Россией и Украиной вызвано действиями Москвы, сказал Волкер в ходе брифинга в Брюсселе. Он не исключил, что в качестве ограничительных мер западные страны могут закрыть порты для российских судов. Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента по Украине допустил наращивание присутствия в Черном море. По словам Волкера, это может произойти при содействии Турции или стран ЕС. Также он сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшие пару месяцев объявить о новых поставках оружия Украине. Что это за оружие, Волкер не уточнил. Он лишь добавил, что США не ждут каких-либо провокаций со стороны Киева в отношении России или самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такой вариант сегодня, в частности, предположил глава российского МИДа Сергей Лавров.

В конце ноября российские суда захватили три украинских военных корабля в Керченском проливе с применением оружия. В Москве считают, что корабли незаконно вошли во внутренние территориальные воды в Черном море.

Комментарии

35

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udavi_naebabchenku 17 декабря 2018 | 23:06

Шо, два месяца будут в рот гавнанабирать, чтобы плюнуть посильнее?

pattrick1 17 декабря 2018 | 23:06

США могут в течение двух месяцев ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе...

А почему через два месяца, почему не завтра? Это что ещё за шлюшьи выходки?

minerr 17 декабря 2018 | 23:10

А тем временем в Залежной появилась новая молитва специально для новой секты ПУПЦ - «Президента нашего, Петра Алексеевича, семью Порошенко, правительство сохрани, Господи, на многие благие лета». Сегодня впервые была исполнена в Днепропетровские при самом Петре Алексеевиче. К выборам, походу, он подойдет уже в ранге святого.

fig_vvam_1 17 декабря 2018 | 23:54

minerr: Вот это настоящий Волкер, просто вцепился в горло и рвет на части.
надо кого Трамп назначил богоданный на Россию наседать. Просто волк, а не волкер.

Ну а насчет молитв.
РПЦ придумала молитву за президента РФ много раньше
===========
Молитва за Путина

Читается каждый день в 22 часа по московскому времени. Если у вас в это время уже поздно, то читайте по местному времени.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: "Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их". Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим (имена), согласившимся просить Тя (просьба), исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.

gonduras_in_colima 17 декабря 2018 | 23:54

minerr: // А тем временем в Залежной появилась новая молитва специально для новой секты ПУПЦ - «Президента нашего, Петра Алексеевича, //
Спиночёс навозный, а что тогда сказать о секте свидетелей Окурка, который дымится и воняет 20-й год, побив рекорд Брежнева?
Может, бревно у себя посмотришь, прежде чем на чьи-то соломинки здесь кукарекать?

bigmaikl 18 декабря 2018 | 00:01

minerr: Смотри на свою страну! Чужие - на то и чужие.

vitaly_e23 18 декабря 2018 | 00:15

Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







mahnozlukka 18 декабря 2018 | 00:26

minerr: миньёрка эт где город такой днепропетровск??

vyk_usguy 18 декабря 2018 | 00:30

minerr: "ПОЦ Порошенко" - так тоже можно назвать эту церковь (Православная Особая Церковь им Порошенко)

pusin_patriot 17 декабря 2018 | 23:25

pattrick1: ну у них же нет Путина и есть ветви власти, приходится согласовывать, обдумывать, обсуждать, прогнозировать и убеждать - что если да, что если нет. Вот такие они тупые.

pattrick1 17 декабря 2018 | 23:34

pusin_patriot:

В.Путин виноват в этой санкционной катавасии, если бы он сразу после первых санкций "за Крым", не стал запрещать сыр и хамон, а на следующий день после санкций вернул Запорожскую область в родную гавань, то они бы задумались над выгодой санкций. Санкции за Запорожье - вернул Одесскую область и тд. Рано или поздно до запада бы дошло, что - антироссийские санкции приносят обратный эффект.

pusin_patriot 17 декабря 2018 | 23:39

pattrick1: Если честно бред уровня гитлиризма вернуть отжать наше отберем туда-сюда, даже уже совсем и неинтересно.
Есть сформировавшиеся границы, если вы нарушаете, прямо вводите войска и прямо под автоматами даже не автономии, а вот прямо оттяпываете и присоединяете под себя - становитесь последователем того самого.

pattrick1 17 декабря 2018 | 23:51

pusin_patriot:

Санкции отменят на следующий день после того, как над руинами Верховной Рады закрепят красное Знамя Победы. Думаю в интервью КП, Сергей Лавров говорил об этом сокрушительном ответе на украинскую провокацию на Донбассе.

kottigr1 17 декабря 2018 | 23:09

udavi_naebabchenku: Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100... И всё сразу и надолго будет нормально с международным судоходством в Азовском море.

minerr 17 декабря 2018 | 23:12

kottigr1: Да Парашенко уже всю страну вместе со всеми ее жителями сдал за символическую плату. И че? Лучше жить стали?

kottigr1 17 декабря 2018 | 23:30

minerr: Прикинь.. Лучше !
Рост ВВП Украины в 2017 году составил 2,5%
Росстат подтвердил падение роста ВВП РФ в 2017 году до 1,5%
Рост экономики Украины в 2016 году составил 2,3%
ВВП РФ в 2016 году - 0,2%(МИНУС 0,2%)

Представляешь.. ? Украина развивается и богатеет даже в условиях той не объявленной войны, которую ведет в отношении неё РФ.

pusin_patriot 17 декабря 2018 | 23:36

kottigr1: При этом долг банкам гражданами России порядка 200 млрд. долларов.
Гражданами Украины порядка 7 млрд. долларов. (если соотносить численность населения, то сравнимы цифры порядка 200 и 20 млрд. соотв.)

Т.е. по долгам на каждого россиянина приходится в 10 раз больше сумма.

А чего это у них так в 10 раз меньше долги населения? Они же вроде должны нищенствовать по пропаганде и телевизору, а у нас какие красивые зарплаты и пенсии, да с колен на нефти с газом, ась?

pit_heap 17 декабря 2018 | 23:41

kottigr1: как всегда старые выгодные методички со статистикой прошлых лет.

kottigr1 17 декабря 2018 | 23:45

pit_heap: Так это только в РФ живут успехами завтрашних лет.. Коммунизм уже построен ? Португалию догнали ?.. 25 миллионов рабочих мест где ?

pusin_patriot 17 декабря 2018 | 23:32

minerr: Прежде чем минимальная оплата труда и пенсии в Польше и Прибалтике стали больше чем в России, прошло, наверное, лет 25 без войны и ухватывания у них территорий сопредельными.

Фишка в том, что сейчас они будут ВЫНУЖДЕНЫ мобилизоваться для решения текущих задач страны, а вы им очень в этом "помогли", вспоминая слова одного из них по ролику, примерно, "Спасибо Москве, что сделали из нашего войска армию и объединили народ в нацию".

(предваряя ухватывание за последнее, гуглите "национальные интересы России", и прочие сочетания от нация, национальный, национальные вместе со словом Россия. речь идет в данном случае об сплоченном общими интересами всем народом страны)

viktorova 17 декабря 2018 | 23:12

//это может произойти при содействии Турции//
Это будет нож в спину! Вернее не совсем нож, и чуть ниже спины...

polsan 17 декабря 2018 | 23:15

viktorova: Вы знаете, скорее всего санкций особых никаких не будет. Как говорит ААВ - Будем наблюдать! )

gonduras_in_colima 18 декабря 2018 | 00:00

polsan: Я уже устал здесь повторять простую, как мычание, истину: настоящих санкций от США не будет, пока президентом у них Трамп, он же агент рашистского гестапо Рыжий.
Потому как ввод в действие любого санкционного режима есть прерогатива исполнительной власти, которую, в свою очередь именно Рыжий и возглавляет.
Именно поэтому по закону CAATSA Ирану влепили по полной программе, а Путирашку только слегка, для проформы, пощекотали.
Может быть, в следующем году Конгресс США примет беспрецедентный закон, в котором будет буквально и по пунктам расписано, что именно исполнительная власть должна впендюрить кремлядям в качестве санкций.
В законодательной практике США это считается унижением президента и до сих пор не практиковалось.
Но и Трамп в Белом доме тоже унижение звания президента, так что всё может быть.
Зато как Рыжего пнут - держитесь, кремляди.

pusin_patriot 17 декабря 2018 | 23:23

udavi_naebabchenku: Вот такая у них демократическая машина, когда диктатор отсутствует с самоличными принятиями решений и требуется согласие разных сторон системы.

Не забывайте, что даже если завтра Дед мороз со снегурочкой, по мановению волшебной палочки, сделают в России самую передовую и продвинутую демократию в Мире, отменять санкции Запад будет ещё медленнее, гораздо и гораздо медленнее, потому что всегда будет находиться там хотя бы одна сторона с ястребом ставящая под сомнения намерения и изменения. К тому же выгода для их ВПК с доходами ограниченного круга лиц.

Поэтому об отменах там речь вообще может идти о десятилетиях после текущей эпохи.
Уже от этого, сейчас речь идет о начале мраковековья для России, от всего текущего.
Кого благодарить вы в курсе.

(комментарий скрыт)

plank1957 17 декабря 2018 | 23:09

Путина США прижимает к стенке. В принципе, 2% мирового ВВП бросились в атаку на 20%. Вопрос: сколько мозгов нужно иметь в голове, чтобы додуматься до такого?

viktorova 17 декабря 2018 | 23:14

plank1957: был бы мозг...

brian 17 декабря 2018 | 23:57

plank1957: Это янки с нами заелись, а не Россия. Это им, американцам, с детства вдолбили в ихние башки, что они нация избранных Богом, вот они давят всех подряд, Только нас и Китай им не задавить - кишка тонка.

wurm 17 декабря 2018 | 23:13

Авианосец Украине подарят.

fresh_breeze 17 декабря 2018 | 23:14

Сколько лет он всё стращает Россию, уже и его патрона нет в живых (Маккейна), а он всё никак не угомонится.

Что на этот раз, Курт? Пожалей, батюшка, организм отказывается принимать чипсы в таких огромных количествах.

(комментарий скрыт)

kuchumka 17 декабря 2018 | 23:31

От этих санкций почему то Вовино окружение становится еще богаче, а население еще беднее.

monik_7 18 декабря 2018 | 00:01

kuchumka: если в стране не граждане, а население, то так ему и надо, терпиле

rus 17 декабря 2018 | 23:38

Нет! Нет! Нет! Нет! Мы хотим сегодня, мы хотим сейчас!

lager23 17 декабря 2018 | 23:58

Непомерные амбиции и манию величия Запад вынужден лечить прямой пенетрацией через спортивные "треники" задиры, гопник орёт что ему не больно, и получает ещё по "самое нехочу".
Звучит более, чем странно, но это то, что происходит вследствии "многоходовочек" и "прыжков" нашего недоумка, и не принесёт РФ ничего хорошего!

brian 18 декабря 2018 | 00:09

Без смеха читать высказывания Курта невозможно.И где только Госдеп нашёл этого чокнутого ?

vyk_usguy 18 декабря 2018 | 00:28

В обмен на Гюлена штаты действительно могут потребовать что-то взамен у Турции. Европа же ясно выразила свое нежелание новых санкций за последнюю провокацию ублюдоков в укровласти

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