Губернатор Нью-Йорка намерен в начале 2019 года предложить парламенту штата легализовать марихуану рекреационных целях
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо намерен в начале следующего года предложить парламенту штата легализовать марихуану рекреационных целях. Об этом Куомо заявил, оглашая свои законодательные инициативы на первые сто дней наступающего года.
«У нас действуют две уголовно-правовые системы. Одна из них — для состоятельных и обеспеченных, вторая — для всех остальных, — заявил губернатор. — Этому будет положен конец». «Давайте легализуем употребление взрослыми марихуаны раз и навсегда», — добавил Куомо.
На федеральном уровне американские законы не разрешают хранение и курение марихуаны которую причисляют к наркотикам. Сейчас в 10 из 50 штатов и в столичном округе Колумбия разрешено курение марихуаны в рекреационных целях. Еще в 33 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях.
Комментарии5
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avgur78 17 декабря 2018 | 22:48
Полный дол..б этот Куомо.
fig_vvam_1 17 декабря 2018 | 23:09
avgur78: По исследованиям медиков марихуана значительно более безвредна чем спиртное. Даже самое качественное.
О денатурате и боярышнике не говорим вообще.
Кроме того ее употребление имеет и лекарственный эффект.
Когда речь идет о медицинской марихуане (лекарственной конопле), обычно имеют в виду лечебные свойства уникальных веществ, содержащихся в конопле, а именно каннабиноидов.
В европейских странах, легализовавших медицинскую марихуану в ее различных формах, врачи могут рекомендовать как высушенные соцветия конопли, так и фармацевтические препараты.
Медицинская марихуана — это продукты переработки конопли с большим содержанием биологически активных веществ.
Марихуана наркотическая и марихуана медицинская — одно и то же средство, разница лишь в цели его использования.
Специальную медицинскую марихуану выписывают по рецептам врачи многих стран.
victor_xy 17 декабря 2018 | 23:47
fig_vvam_1: - чё дурачок, вижу, что хоть и сидишь ты торкнутый упырь на этой дуре марихуане, но управляет тобой то уродом она :-D - точно ты уже давно конечный, в смысле уже почти труп, даже, как ты вон и прокукарекал "по исследованиям медиков", да...
fig_vvam_1 18 декабря 2018 | 00:01
victor_xy: ты ублюдок, потомок алкоголиков всю жизнь жравший боярышник и денатурат да же не понимаешь о чем идет разговор.
Иди отхлебни дерьмеца из очка общественного сортира.
И возвращайся под забор к своей шлюшке.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 00:15
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