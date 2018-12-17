Губернатор Нью-Йорка намерен в начале 2019 года предложить парламенту штата легализовать марихуану рекреационных целях

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо намерен в начале следующего года предложить парламенту штата легализовать марихуану рекреационных целях. Об этом Куомо заявил, оглашая свои законодательные инициативы на первые сто дней наступающего года.

«У нас действуют две уголовно-правовые системы. Одна из них — для состоятельных и обеспеченных, вторая — для всех остальных, — заявил губернатор. — Этому будет положен конец». «Давайте легализуем употребление взрослыми марихуаны раз и навсегда», — добавил Куомо.

На федеральном уровне американские законы не разрешают хранение и курение марихуаны которую причисляют к наркотикам. Сейчас в 10 из 50 штатов и в столичном округе Колумбия разрешено курение марихуаны в рекреационных целях. Еще в 33 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях.