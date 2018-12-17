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22:31, 17 декабря 2018

Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев

Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев, которые участвовали в объединительном соборе в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ. Глава отдела архиепископ Климент пояснил, что два священника приняли участие в обсуждении в Киеве, несмотря на запрет архиерейского собора. При этом Синод попросил молиться за «раскольников, чтобы господь их вразумил и вернул в каноническую церковь».

Комментарии

50

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y_y_y 17 декабря 2018 | 22:39

Тут важно, что при всех недостатуах церковных иерархов, иудами оказались толька
о двое из почти сотни. Которые повелись на посулы киевского режима

zx48k 17 декабря 2018 | 22:44

y_y_y: Это пока томос не дали, как дадут - начнут стабильно перебегать.

pattrick1 17 декабря 2018 | 22:48

Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев...

А сами они не написали, заявление там, или челобитную, чего у них пишут при отставке? Хотели на двух церквях работать, одновременно?

edyunia 17 декабря 2018 | 22:52

pattrick1: \\А сами они не написали\\
Патрикей, гражданин Гундяев теперь только ебархий может кого-то лишать на территории Украины, да и анафема его годится только для того чтобы засунуть её в твою задницу.

pattrick1 17 декабря 2018 | 22:55

Я не специалист, но думаю анафеме не надо было их предавать - вот вам Бог, а вот порог. Будем молиться за ваши заблудшие души, в настоящей православной церкви, в УПЦ МП. Досвидос.

mahnozlukka 18 декабря 2018 | 00:12

pattrick1: ты хоть партийный??))

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evkryl 17 декабря 2018 | 23:19

zx48k: ...как дадут - начнут стабильно перебегать.

Скорее всего да, еще перебегут. Если еще и СБУ поубеждает.

polikarpich 17 декабря 2018 | 22:46

y_y_y: А с чего это РПЦ МП - каноническая церковь? Кем это она канонизирована? Где "лицензия", то бишь томос?

dsa_dsf 17 декабря 2018 | 22:55

polikarpich: дак у сталина

parasuk_ 17 декабря 2018 | 22:55

polikarpich: Раз стамбульский поп уже передавал киевскую митрополию московскому патриарху, то каноничность последнего уже тогда была очевидной. А вот лепить из двух сект пцу и давать ей томоса было ошибкой :)

kottigr1 17 декабря 2018 | 23:53

parasuk_: Первый поп так вообще был евреем.. Намекаешь на то что РФ через РПЦ легла под Израиль ?

viktorova 17 декабря 2018 | 22:56

polikarpich: как где Томос?
Он где-то был, одна бабка сказала...

freshener 17 декабря 2018 | 22:58

polikarpich:
[Где "лицензия", то бишь томос? ]

Бгг. Как говорится, промолчи - за умного сойдешь.
Томосами, дружище, Константинополь еще в 1439 году потерял право выдавать. Теперь это просто красивая традиция, но выглядит примерно так же, как торговля графскими титулами в 90х.

(комментарий скрыт)

polikarpich 17 декабря 2018 | 23:19

freshener: Ага, то есть в ПЦ каждый сам по себе? Я, допустим, тоже могу организовать маленькую каноническую православную церквушку без всякого томоса? Или нет?

riccon 17 декабря 2018 | 23:57

polikarpich:
Ну, если собор ПЦ признает твою Церковь канонической.... Погуглите про православные соборы, чего глупости-то спрашивать?

fig_vvam_1 17 декабря 2018 | 22:47

y_y_y: Ох и лицемеры же в РПЦ сидят.
Но вообще-то правильно было написать, что РПЦ лишилась 2 епархий в Украине, а не лишила епархий 2-х епископов.
Епископы уходят вместе с епархиями.
И это только начало.
Уход будет массовым, когда РПЦ попрут их Украины.
Ну куда РПЦ денет 90 украинских епископов. Они ей не нужны.
В России своих хватает.
А в Украине кормушка схлопывается.
Поэтому священство будет переходить в УПЦ вместе с приходами.
А куда деваться. Процесс уже пошел.

freshener 17 декабря 2018 | 23:02

fig_vvam_1:
[Но вообще-то правильно было написать, что РПЦ лишилась 2 епархий в Украине]

Кузенька, РПЦ еще в 90х заявляла, что не имеет претензий на имущество УПЦ МП. УПЦ никогда не была связана с РПЦ финансово. Так, что ты бредишь, дитятко, или тебя опять обманули.

fig_vvam_1 17 декабря 2018 | 23:16

freshener: Дитятко, ты трахнулось или тебя трахнули?
На какое имущество может претендовать РПЦ в Украине?
Дурачонка, нет у нее в Украине по украинским законам никакого имущества.
И быть не может.
А говорим мы о приходах и верующих.
Это им принадлежит имущество, в том числе и здания церквей и дома священников.

дурачок, епархии это не имущество, это верующие и священство.
Вот они и отправятся в независимую УПЦ вместе с епископами.
А имущество приложится.

riccon 17 декабря 2018 | 23:59

fig_vvam_1:

fig_vvam_1:

Дитя, когда твоя мама была тобой беременна, папа не удержался и долго долбил твой мягкий моск. Прочти оставшимся глазом и осознай, что ты в атаке.

Устав Русской Православной Церкви определяет епархию как «местную церковь, возглавляемую архиереем и объединяющую епархиальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, подворья, Духовные образовательные учреждения, братства, сестричества, миссии»

А когда осознаешь, беги скорее к доктору. Не запускай - умственная отсталость быстро прогрессирует.

fig_vvam_1 18 декабря 2018 | 00:15

riccon: пидор, у тебя же вообще мозга нет и не было.
Твоя маманя высрала тебя в очко общественного сортира и зачатки твоего мозга заместились дерьмом, которого ты нахлебался.
Поэтому тебе простительно блевать дерьмом.

безмозглая тварь, да украинцам насрать, что там определяет устав РПЦ.
Понял их много и они говорят нас рать.

Важны законы Украины.
А согласно законам этим имущество прихода это собственность прихода.
--------
По украинским законам, все храмы и имущество принадлежат общинам - или на правах собственности, или на правах пользования, или на правах аренды. И если община решила выйти из одного патриархата и войти в другой, то имущество она сохраняет за собой, потому что это ее имущество, а не патриархата",

А теперь вылизывай, тупое животное, свое дерьмо.
И не торопись, делай этио тщательно, тебе, безмозглая скотина, торопиться некуда.
-
В Верховной Раде хотят «защитить» имущество перешедших в ПЦУ общин УПЦ

На заседании согласительного совета Верховной Рады Украины народный депутат Алексей Гончаренко от имени фракции «Блока Петра Порошенко» попросил своих коллег принять закон о защите имущества перешедших в ПЦУ общин канонической Церкви, сообщил «LB.UA».

«Нам необходимо принять закон и законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины, включая вопросы защиты имущества, чтобы ни хаоса, ни посягательств мы не увидели, чтобы это было законодательно урегулировано», – подчеркнул Гончаренко.

agamasat 17 декабря 2018 | 22:43

Один смех с них.)

ura_123 17 декабря 2018 | 22:44

У украинской церкви вроде как ТОМОС от головного офиса из Константинополя есть,а у РПЦ вроде как вообще нет... И кто тут самозваный раскольник? )))

freshener 17 декабря 2018 | 23:10

ura_123:

Самозваными? В 1439 году Константинополь, находясь под угрозой вторжения османов, подлег под Папу Римского, заключив флорентийскую унию, с недопустимыми для православных условиями. Далее Константинополь вместо митрополита прислал нам кардинала, который в специфическом обмундировании и с католическим крестом вперся в православный храм.
После этого малолетние интеллектуалы спрашивают, "а кто тут самозваный раскольник" и где у него ТОМОС? Учи матчасть, сынок, и может масса идиотов перестанет считать тебя своим в доску.

ura_123 17 декабря 2018 | 23:13

freshener: Ты говори-говори-говори...
Собака лает,караван идёт)))

freshener 17 декабря 2018 | 23:22

ura_123:
[Собака лает,караван идёт))) ]
Сколько эмоций. Хотя, я просто говорю про попранные Константинополем канонов православной Веры. Если ты скажешь, что конкретно тебя убедит, я с радостью поясню(скажи, конкретно что ), или куплю тебе ящик пива. Но, ты в глубине души понимаешь, что ты не прав, и до усрачки боишься признаться себе в этом. Это признаки женского воспитания - врать самому себе. Это надо изживать. По капле изживать из себя раба, как призвал Чехов.

fig_vvam_1 17 декабря 2018 | 23:29

freshener: Ты просто тупой и гнусный клеветник.
Просто блюешь дерьмом на сайт.

Нимкаких кардиналолв из Константинополя не приезжало. Это раз.
Раскольниками были русские попы и находились они в расколе 2, 5 века, пока обмном не заманили в Москву Вселенского Патриарха, а там посадили его ьв подвал и вынудили дать томос .

так что ты не выдавливай из себя дерьмо на сайте, держи его в себе.

riccon 18 декабря 2018 | 00:11

fig_vvam_1:
[Нимкаких кардиналолв из Константинополя не приезжало]

Почитай хотя бы в Вики про судьбу бывшего митрополита Исидора, а уже потом рискуй выносить на публику свои пустоты...

P.S.
Редкостное хамло. Мама укра из тебя делал штоле?
Получилось.

fig_vvam_1 18 декабря 2018 | 00:30

riccon: Педя, митрополит Исидор не кардинал.

ты тупая тварь попытался солгать и я тебя опустил рожей в дерьмо.
Ты редкостный лжец и дурак.
Ты ведь не настолько туп, чтобы считать Исидора кардиналом.
Он был православный митрополит. Был и остался им.
А ты были и есть гнусная лгущая тварь.

apels 17 декабря 2018 | 22:49

А ответочки не бояться?

parasuk_ 17 декабря 2018 | 22:50

Как это символично, иуды побежали в пцу. Или подобное тянется к подобному :)

in_cat_we_trust 17 декабря 2018 | 23:04

parasuk_: человек стремится к правде. А лживые карлики пусть друг другу гундят свои сказки

polikarpich 17 декабря 2018 | 23:22

parasuk_: Иуды?!!! Гундяев ныне - просто духовный голодранец. Вернее, даже бездуховный.
А возглавляемая им организация - это не что иное, как религиозно-политическая блудница. Это ещё очень мягко выражаясь.

brian 17 декабря 2018 | 23:45

polikarpich: Богохульствуешь - будешь наказан.

mahnozlukka 18 декабря 2018 | 00:03

brian: ленин покарает??))

vladimirgornitsky 17 декабря 2018 | 22:52

Как дети. Ну что толку от анафемы этой. Ведь все конторские - неужели ни полоний, ни "новичок" раздобыть не могут?

vedahu 17 декабря 2018 | 22:59

У РПЦ другой Бог..Украинский не правильный..Анафема на оба дома Кремль и РПЦ)))

encopresis 17 декабря 2018 | 23:00

Полночь XXI век

polsan 17 декабря 2018 | 23:03

encopresis: я бы даже сказал - мрак!))

edun1952 17 декабря 2018 | 23:36

encopresis: Полдня явно на Обитаемом острове не будет, пока Серость во власти...

pravdatut 17 декабря 2018 | 23:17

Гундяев не имеет права и фактической власти над украинскими верующими и архиреями. Кагебистская привычка ??

(комментарий скрыт)

evkryl 17 декабря 2018 | 23:25

Кстати, в определенных кругах, что Украины, что России очень популярен мем, что "РПЦ создал Сталин".
Но ведь ПЦУ в чистом виде "создал Порошенко". А единственной на Украине сделает СБУ. Не так ли?

edun1952 17 декабря 2018 | 23:30

В кампании со Львом Николаевичем приятней, чем с Вллдимиром Владимировичем и Гундяевым иже с ним...

evkryl 17 декабря 2018 | 23:31

И не кстати. Если я правильно понял внутрицерковные терки, украинским Патриархом становится Варфоломей. А в понимании украинских властей и наверное самого Варфломея, он должен стать единственным украинским Патриархом. Да будет на то воля Господа и помощь СБУ!
А как Варфоломей смотрит на крымские приходы УПЦ МП? Будет ли он их требовать себе? Или признает приходы Московскими и Крым российским?
И да, господа демократы Константинопольского патриархата, а не стоит ли ПЦУ потери Крыма?

piter_ug 17 декабря 2018 | 23:43

Надо искать и останавливать «крышу», куда-то поехавшую: как можно гундяеву лишить кого-то епархий на территории другого государства?
Так же как и анафема - она имеет территориальное свойство и на другой территории до фонаря их анафемы.
Кстати, а самого гундяева ещё не анафемировали?

evkryl 17 декабря 2018 | 23:46

piter_ug: Надо искать и останавливать «крышу», куда-то поехавшую: как можно гундяеву лишить кого-то епархий на территории другого государства?

Если бы вы читали чуть внимательнее, думаю вы бы заметили, что решение выносил Синод УПЦ

igormen 17 декабря 2018 | 23:52

Так сталинскому Синоду пора беспокоиться о своей каноничности. Они автокефалии никогда не получали самозванцы

brian 18 декабря 2018 | 00:05

igormen: Священникам Русской Православной Церкви этого не нужно, на них почиет благодать Божья со времен крещения Руси.

vroman 17 декабря 2018 | 23:54

Константинопольский патриарх уже взял их двоих под свою юрисдикцию.

agl 18 декабря 2018 | 00:08

А что теперь каждый поп может анафемствовать? Ведь УПЦ не является церковью, это часть РПЦ.

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