Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев
Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев, которые участвовали в объединительном соборе в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ. Глава отдела архиепископ Климент пояснил, что два священника приняли участие в обсуждении в Киеве, несмотря на запрет архиерейского собора. При этом Синод попросил молиться за «раскольников, чтобы господь их вразумил и вернул в каноническую церковь».
Комментарии50
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y_y_y 17 декабря 2018 | 22:39
Тут важно, что при всех недостатуах церковных иерархов, иудами оказались толька
о двое из почти сотни. Которые повелись на посулы киевского режима
zx48k 17 декабря 2018 | 22:44
y_y_y: Это пока томос не дали, как дадут - начнут стабильно перебегать.
pattrick1 17 декабря 2018 | 22:48
Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев...
А сами они не написали, заявление там, или челобитную, чего у них пишут при отставке? Хотели на двух церквях работать, одновременно?
edyunia 17 декабря 2018 | 22:52
pattrick1: \\А сами они не написали\\
Патрикей, гражданин Гундяев теперь только ебархий может кого-то лишать на территории Украины, да и анафема его годится только для того чтобы засунуть её в твою задницу.
pattrick1 17 декабря 2018 | 22:55
Я не специалист, но думаю анафеме не надо было их предавать - вот вам Бог, а вот порог. Будем молиться за ваши заблудшие души, в настоящей православной церкви, в УПЦ МП. Досвидос.
mahnozlukka 18 декабря 2018 | 00:12
pattrick1: ты хоть партийный??))
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evkryl 17 декабря 2018 | 23:19
zx48k: ...как дадут - начнут стабильно перебегать.
Скорее всего да, еще перебегут. Если еще и СБУ поубеждает.
polikarpich 17 декабря 2018 | 22:46
y_y_y: А с чего это РПЦ МП - каноническая церковь? Кем это она канонизирована? Где "лицензия", то бишь томос?
dsa_dsf 17 декабря 2018 | 22:55
polikarpich: дак у сталина
parasuk_ 17 декабря 2018 | 22:55
polikarpich: Раз стамбульский поп уже передавал киевскую митрополию московскому патриарху, то каноничность последнего уже тогда была очевидной. А вот лепить из двух сект пцу и давать ей томоса было ошибкой :)
kottigr1 17 декабря 2018 | 23:53
parasuk_: Первый поп так вообще был евреем.. Намекаешь на то что РФ через РПЦ легла под Израиль ?
viktorova 17 декабря 2018 | 22:56
polikarpich: как где Томос?
Он где-то был, одна бабка сказала...
freshener 17 декабря 2018 | 22:58
polikarpich:
[Где "лицензия", то бишь томос? ]
Бгг. Как говорится, промолчи - за умного сойдешь.
Томосами, дружище, Константинополь еще в 1439 году потерял право выдавать. Теперь это просто красивая традиция, но выглядит примерно так же, как торговля графскими титулами в 90х.
polikarpich 17 декабря 2018 | 23:19
freshener: Ага, то есть в ПЦ каждый сам по себе? Я, допустим, тоже могу организовать маленькую каноническую православную церквушку без всякого томоса? Или нет?
riccon 17 декабря 2018 | 23:57
polikarpich:
Ну, если собор ПЦ признает твою Церковь канонической.... Погуглите про православные соборы, чего глупости-то спрашивать?
fig_vvam_1 17 декабря 2018 | 22:47
y_y_y: Ох и лицемеры же в РПЦ сидят.
Но вообще-то правильно было написать, что РПЦ лишилась 2 епархий в Украине, а не лишила епархий 2-х епископов.
Епископы уходят вместе с епархиями.
И это только начало.
Уход будет массовым, когда РПЦ попрут их Украины.
Ну куда РПЦ денет 90 украинских епископов. Они ей не нужны.
В России своих хватает.
А в Украине кормушка схлопывается.
Поэтому священство будет переходить в УПЦ вместе с приходами.
А куда деваться. Процесс уже пошел.
freshener 17 декабря 2018 | 23:02
fig_vvam_1:
[Но вообще-то правильно было написать, что РПЦ лишилась 2 епархий в Украине]
Кузенька, РПЦ еще в 90х заявляла, что не имеет претензий на имущество УПЦ МП. УПЦ никогда не была связана с РПЦ финансово. Так, что ты бредишь, дитятко, или тебя опять обманули.
fig_vvam_1 17 декабря 2018 | 23:16
freshener: Дитятко, ты трахнулось или тебя трахнули?
На какое имущество может претендовать РПЦ в Украине?
Дурачонка, нет у нее в Украине по украинским законам никакого имущества.
И быть не может.
А говорим мы о приходах и верующих.
Это им принадлежит имущество, в том числе и здания церквей и дома священников.
дурачок, епархии это не имущество, это верующие и священство.
Вот они и отправятся в независимую УПЦ вместе с епископами.
А имущество приложится.
riccon 17 декабря 2018 | 23:59
fig_vvam_1:
fig_vvam_1:
Дитя, когда твоя мама была тобой беременна, папа не удержался и долго долбил твой мягкий моск. Прочти оставшимся глазом и осознай, что ты в атаке.
Устав Русской Православной Церкви определяет епархию как «местную церковь, возглавляемую архиереем и объединяющую епархиальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, подворья, Духовные образовательные учреждения, братства, сестричества, миссии»
А когда осознаешь, беги скорее к доктору. Не запускай - умственная отсталость быстро прогрессирует.
fig_vvam_1 18 декабря 2018 | 00:15
riccon: пидор, у тебя же вообще мозга нет и не было.
Твоя маманя высрала тебя в очко общественного сортира и зачатки твоего мозга заместились дерьмом, которого ты нахлебался.
Поэтому тебе простительно блевать дерьмом.
безмозглая тварь, да украинцам насрать, что там определяет устав РПЦ.
Понял их много и они говорят нас рать.
Важны законы Украины.
А согласно законам этим имущество прихода это собственность прихода.
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По украинским законам, все храмы и имущество принадлежат общинам - или на правах собственности, или на правах пользования, или на правах аренды. И если община решила выйти из одного патриархата и войти в другой, то имущество она сохраняет за собой, потому что это ее имущество, а не патриархата",
А теперь вылизывай, тупое животное, свое дерьмо.
И не торопись, делай этио тщательно, тебе, безмозглая скотина, торопиться некуда.
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В Верховной Раде хотят «защитить» имущество перешедших в ПЦУ общин УПЦ
На заседании согласительного совета Верховной Рады Украины народный депутат Алексей Гончаренко от имени фракции «Блока Петра Порошенко» попросил своих коллег принять закон о защите имущества перешедших в ПЦУ общин канонической Церкви, сообщил «LB.UA».
«Нам необходимо принять закон и законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины, включая вопросы защиты имущества, чтобы ни хаоса, ни посягательств мы не увидели, чтобы это было законодательно урегулировано», – подчеркнул Гончаренко.
agamasat 17 декабря 2018 | 22:43
Один смех с них.)
ura_123 17 декабря 2018 | 22:44
У украинской церкви вроде как ТОМОС от головного офиса из Константинополя есть,а у РПЦ вроде как вообще нет... И кто тут самозваный раскольник? )))
freshener 17 декабря 2018 | 23:10
ura_123:
Самозваными? В 1439 году Константинополь, находясь под угрозой вторжения османов, подлег под Папу Римского, заключив флорентийскую унию, с недопустимыми для православных условиями. Далее Константинополь вместо митрополита прислал нам кардинала, который в специфическом обмундировании и с католическим крестом вперся в православный храм.
После этого малолетние интеллектуалы спрашивают, "а кто тут самозваный раскольник" и где у него ТОМОС? Учи матчасть, сынок, и может масса идиотов перестанет считать тебя своим в доску.
ura_123 17 декабря 2018 | 23:13
freshener: Ты говори-говори-говори...
Собака лает,караван идёт)))
freshener 17 декабря 2018 | 23:22
ura_123:
[Собака лает,караван идёт))) ]
Сколько эмоций. Хотя, я просто говорю про попранные Константинополем канонов православной Веры. Если ты скажешь, что конкретно тебя убедит, я с радостью поясню(скажи, конкретно что ), или куплю тебе ящик пива. Но, ты в глубине души понимаешь, что ты не прав, и до усрачки боишься признаться себе в этом. Это признаки женского воспитания - врать самому себе. Это надо изживать. По капле изживать из себя раба, как призвал Чехов.
fig_vvam_1 17 декабря 2018 | 23:29
freshener: Ты просто тупой и гнусный клеветник.
Просто блюешь дерьмом на сайт.
Нимкаких кардиналолв из Константинополя не приезжало. Это раз.
Раскольниками были русские попы и находились они в расколе 2, 5 века, пока обмном не заманили в Москву Вселенского Патриарха, а там посадили его ьв подвал и вынудили дать томос .
так что ты не выдавливай из себя дерьмо на сайте, держи его в себе.
riccon 18 декабря 2018 | 00:11
fig_vvam_1:
[Нимкаких кардиналолв из Константинополя не приезжало]
Почитай хотя бы в Вики про судьбу бывшего митрополита Исидора, а уже потом рискуй выносить на публику свои пустоты...
P.S.
Редкостное хамло. Мама укра из тебя делал штоле?
Получилось.
fig_vvam_1 18 декабря 2018 | 00:30
riccon: Педя, митрополит Исидор не кардинал.
ты тупая тварь попытался солгать и я тебя опустил рожей в дерьмо.
Ты редкостный лжец и дурак.
Ты ведь не настолько туп, чтобы считать Исидора кардиналом.
Он был православный митрополит. Был и остался им.
А ты были и есть гнусная лгущая тварь.
apels 17 декабря 2018 | 22:49
А ответочки не бояться?
parasuk_ 17 декабря 2018 | 22:50
Как это символично, иуды побежали в пцу. Или подобное тянется к подобному :)
in_cat_we_trust 17 декабря 2018 | 23:04
parasuk_: человек стремится к правде. А лживые карлики пусть друг другу гундят свои сказки
polikarpich 17 декабря 2018 | 23:22
parasuk_: Иуды?!!! Гундяев ныне - просто духовный голодранец. Вернее, даже бездуховный.
А возглавляемая им организация - это не что иное, как религиозно-политическая блудница. Это ещё очень мягко выражаясь.
brian 17 декабря 2018 | 23:45
polikarpich: Богохульствуешь - будешь наказан.
mahnozlukka 18 декабря 2018 | 00:03
brian: ленин покарает??))
vladimirgornitsky 17 декабря 2018 | 22:52
Как дети. Ну что толку от анафемы этой. Ведь все конторские - неужели ни полоний, ни "новичок" раздобыть не могут?
vedahu 17 декабря 2018 | 22:59
У РПЦ другой Бог..Украинский не правильный..Анафема на оба дома Кремль и РПЦ)))
encopresis 17 декабря 2018 | 23:00
Полночь XXI век
polsan 17 декабря 2018 | 23:03
encopresis: я бы даже сказал - мрак!))
edun1952 17 декабря 2018 | 23:36
encopresis: Полдня явно на Обитаемом острове не будет, пока Серость во власти...
pravdatut 17 декабря 2018 | 23:17
Гундяев не имеет права и фактической власти над украинскими верующими и архиреями. Кагебистская привычка ??
evkryl 17 декабря 2018 | 23:25
Кстати, в определенных кругах, что Украины, что России очень популярен мем, что "РПЦ создал Сталин".
Но ведь ПЦУ в чистом виде "создал Порошенко". А единственной на Украине сделает СБУ. Не так ли?
edun1952 17 декабря 2018 | 23:30
В кампании со Львом Николаевичем приятней, чем с Вллдимиром Владимировичем и Гундяевым иже с ним...
evkryl 17 декабря 2018 | 23:31
И не кстати. Если я правильно понял внутрицерковные терки, украинским Патриархом становится Варфоломей. А в понимании украинских властей и наверное самого Варфломея, он должен стать единственным украинским Патриархом. Да будет на то воля Господа и помощь СБУ!
А как Варфоломей смотрит на крымские приходы УПЦ МП? Будет ли он их требовать себе? Или признает приходы Московскими и Крым российским?
И да, господа демократы Константинопольского патриархата, а не стоит ли ПЦУ потери Крыма?
piter_ug 17 декабря 2018 | 23:43
Надо искать и останавливать «крышу», куда-то поехавшую: как можно гундяеву лишить кого-то епархий на территории другого государства?
Так же как и анафема - она имеет территориальное свойство и на другой территории до фонаря их анафемы.
Кстати, а самого гундяева ещё не анафемировали?
evkryl 17 декабря 2018 | 23:46
piter_ug: Надо искать и останавливать «крышу», куда-то поехавшую: как можно гундяеву лишить кого-то епархий на территории другого государства?
Если бы вы читали чуть внимательнее, думаю вы бы заметили, что решение выносил Синод УПЦ
igormen 17 декабря 2018 | 23:52
Так сталинскому Синоду пора беспокоиться о своей каноничности. Они автокефалии никогда не получали самозванцы
brian 18 декабря 2018 | 00:05
igormen: Священникам Русской Православной Церкви этого не нужно, на них почиет благодать Божья со времен крещения Руси.
vroman 17 декабря 2018 | 23:54
Константинопольский патриарх уже взял их двоих под свою юрисдикцию.
agl 18 декабря 2018 | 00:08
А что теперь каждый поп может анафемствовать? Ведь УПЦ не является церковью, это часть РПЦ.