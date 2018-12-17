Бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин собираются ехать на форум в Давосе в январе

Однако состав официальной российской делегации определит премьер-министр Медведев. Об этом РИА Новости заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Сам он также готовится к поездке на форум. Министр добавил, что Россия приветствует решение организаторов снять запрет на участие в форуме бизнесменов из России.

В начале ноября Дерипаске, Вексельбергу и Костину было отказано в приезде на форум, так как они находятся в санкционном списке США. Премьер-министр Медведев тогда сказал, что Россия откажется от участия, если эти ограничения сохранятся.