Бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин собираются ехать на форум в Давосе в январе
Однако состав официальной российской делегации определит премьер-министр Медведев. Об этом РИА Новости заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Сам он также готовится к поездке на форум. Министр добавил, что Россия приветствует решение организаторов снять запрет на участие в форуме бизнесменов из России.
В начале ноября Дерипаске, Вексельбергу и Костину было отказано в приезде на форум, так как они находятся в санкционном списке США. Премьер-министр Медведев тогда сказал, что Россия откажется от участия, если эти ограничения сохранятся.
Комментарии21
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kottigr1 17 декабря 2018 | 22:33
Как бы у них как с Путиным не вышло.. Ехал на встречу с Трампом, а вернулся с отпечатком американского ботинка на брюках..
pattrick1 17 декабря 2018 | 22:42
В начале ноября Дерипаске, Вексельбергу и Костину было отказано в приезде на форум, так как они находятся в санкционном списке США...
Недавно совсем, прямо на днях, радостный Петро Порошенко благодарил западные демократии за поддержку Украины и её европейского выбора, а тут какой-то Давос, демонстративно плюнул в харю украинцам и их американским хозяевам.
in_cat_we_trust 17 декабря 2018 | 22:58
pattrick1: путря, читать научись между строк, как и.все в совке. В Давос понадобился навоз, вот и заказали, да ещё с доставкой за свой счёт
pattrick1 17 декабря 2018 | 23:00
in_cat_we_trust:
Придумывай теперь оправдания сколько угодно, но власти Швейцарии провели хреном по губам зарождающейся украинской демократии.
vilingrad 17 декабря 2018 | 23:05
pattrick1: Патрюха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал:
Клуб идиотов ждет новых клиентов:)
grigol331 17 декабря 2018 | 23:07
pattrick1:
Может кому-то и хреном, а Путину уже 5 лет по роже водят членом - почти ни одной морщинки.
mosser 18 декабря 2018 | 00:06
pattrick1: ты просто дебил.ха ха
aleksandr39 17 декабря 2018 | 23:33
pattrick1: Это Трамп плюнул в харю россиянам когда демонстративно не стал встречаться с " великим вождем и мудрым учителем " всех коррупционеров и заставил его ждать в приемной несколько часов ,после чего тот убрался через "черный " ход чтобы не давать интервью журналистам
pattrick1 17 декабря 2018 | 23:54
aleksandr39:
Швейцарцы смачно харкнули в харю, новоиспечённой украинской козлячьей церкви - хрт, тьфу.
efilika 18 декабря 2018 | 00:16
pattrick1: пусть съездят сначала.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ivar1964 17 декабря 2018 | 22:42
Повязать их там и обменять на украинских моряков. Другой пользы от этих деятелей нет.
vilingrad 17 декабря 2018 | 23:03
Пару часов позора- и в русских новостях блеск: русские бизнесмены в Давосе!
i_c_e 17 декабря 2018 | 23:11
Денег просить у участников позволили Швейцарцы. Поняли, что без этого наши с ними не расплатятся. Циники
alex_melnikov Алексей Мельников 17 декабря 2018 | 23:22
Что они так рвутся в Швейцарию?
Почему не в Крым?
Мост им Путин с Ротенбергом построил. И все не едут.
protvik 17 декабря 2018 | 23:30
Ждут их очень сильно, Только называть этих господ бизнесменами неправильно.Обыкновенные жулики, рейдеры и путинские кошельки.
vladimirbelarus 17 декабря 2018 | 23:36
Ты их в дверь - они в окно, как тараканы какие.
mosser 18 декабря 2018 | 00:04
Вам ребята в Гаагу надо! И плешивого карлика захватите.
klegg 18 декабря 2018 | 00:11
эх, зря упырей пустили...
clandestino 18 декабря 2018 | 00:13
Собираются. Но не поедут.
ft18 18 декабря 2018 | 00:20
Адский десант кентократической мерзости в Давосе.