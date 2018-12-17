Из ОВД отпущены все студенты-ингуши из Российского государственного геологоразведочного университета
Из ОВД отпущены все студенты-ингуши из Российского государственного геологоразведочного университета, которые были задержаны сегодня утром, — об этом сообщает РИА со ссылкой на постоянное представительство Ингушетии при президенте РФ.
Ранее постпредство Ингушетии сообщало, что утром было задержано около 40 ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета. Отмечалось, что официальной информации от полиции о причинах задержания студентов, не поступало.
«В ходе разговора с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать в связи заявлением в полицию от студента из Таджикистана. Он пожаловался, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета. Сейчас выясняется, действительно ли ингушские студенты были причастны к этому происшествию,» — говорится в сообщении постпредства.
Комментарии11
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:34
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pattrick1 17 декабря 2018 | 22:35
Из ОВД отпущены все студенты-ингуши из Российского государственного геологоразведочного университета...
Отпущены или опущены все студенты-ингуши? Уточните пожалуйста.
edyunia 17 декабря 2018 | 22:46
pattrick1: \\Уточните пожалуйста.\\
Переживаешь что на петушатне тебе места мало будет?
sozercatel 17 декабря 2018 | 22:51
pattrick1: Ингуши отпущены. Вернулись в общагу где всех опускали. Пьют чай и курят.
polikarpich 17 декабря 2018 | 22:42
vitaly_e23: Так что же, не было, выходит, ни оружия, ни наркоты? И эти целых 40 (!) ингушей были задержаны за избиение одного студента-таджика?
edyunia 17 декабря 2018 | 22:48
polikarpich: \\за избиение одного студента-таджика?\\
Уважаемый, московиты очкуют по поводу неправедного раздела земли Кадыровым.
lenin3 17 декабря 2018 | 22:57
polikarpich: крут оказался таджик:40 бородачей его били,стреляли в него,да ещё и удивлялись:"Ти чта,бессмертний,мля-а?"А раз не убили,то и неуиноуные...
grigol331 17 декабря 2018 | 23:02
polikarpich: И эти целых 40 (!) ингушей были задержаны за избиение одного студента-таджика?
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Именно! Не опрошены по месту жительства, не вызваны повестками для дачи показаний, а загребли их скопом в отделение, как при облаве на проституток или при прочесывании наркопритонов. "Россия - демократическая страна" (с).
kuchumka 17 декабря 2018 | 23:12
polikarpich: ничего удивительного, у кавказцев традиция толпой нападать на одного.
len56 17 декабря 2018 | 22:54
Ничё,москвичи скоро будут вскакивать под вопли муэдзина пять раз на дню.
И это правильно.
kuchumka 17 декабря 2018 | 23:10
Почаще для профилактики надо такие операции проводить.