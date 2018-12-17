Из ОВД отпущены все студенты-ингуши из Российского государственного геологоразведочного университета, которые были задержаны сегодня утром, — об этом сообщает РИА со ссылкой на постоянное представительство Ингушетии при президенте РФ.

Ранее постпредство Ингушетии сообщало, что утром было задержано около 40 ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета. Отмечалось, что официальной информации от полиции о причинах задержания студентов, не поступало.

«В ходе разговора с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать в связи заявлением в полицию от студента из Таджикистана. Он пожаловался, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета. Сейчас выясняется, действительно ли ингушские студенты были причастны к этому происшествию,» — говорится в сообщении постпредства.