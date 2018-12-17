Глава российского МИДа увидел нацистские черты в современной Украине

При этом в интервью радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что это не повод разрывать отношения с соседской страной.

Сергей Лавров добавил, что не считает возможным признание республик на востоке Украины, потому что это испортит отношения с этой страной.

«Украина страдает от комплексов молодого и слабого государства, но проявлений нацизма там нет». Такое мнение высказала «Эху» президент фонда «Холокост», правозащитница Алла Гербер.

«Крайности, к которым прибегает Украина, это проявление болезни неокрепшей государственности. Остается надеяться, что она скоро пройдет», добавила Алла Гербер.