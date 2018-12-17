Глава российского МИДа увидел нацистские черты в современной Украине
При этом в интервью радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что это не повод разрывать отношения с соседской страной.
Сергей Лавров добавил, что не считает возможным признание республик на востоке Украины, потому что это испортит отношения с этой страной.
«Украина страдает от комплексов молодого и слабого государства, но проявлений нацизма там нет». Такое мнение высказала «Эху» президент фонда «Холокост», правозащитница Алла Гербер.
«Крайности, к которым прибегает Украина, это проявление болезни неокрепшей государственности. Остается надеяться, что она скоро пройдет», добавила Алла Гербер.
Комментарии38
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 17 декабря 2018 | 22:05
А в зеркало посмотреть , чтобы нациста увидеть, или на президента, бывший дипломат Лавров не желает.
kottigr1 17 декабря 2018 | 22:09
danko1: Путин как и Гитлер напал на Украину, как фашистские нацисты оккупировал Крым, даже мост свой строил туда как и Фюрер.. А виновата Украина.
Там в МИД РФ с "аргентинской муки" на венесуэльскую пересели ?
serhio_25__ 17 декабря 2018 | 22:17
kottigr1: ""Путин как и Гитлер напал на Украину,"" - придурок, Гитлер напал на СССР.
""как фашистские нацисты оккупировал Крым"" - придурок, Крым входил в состав РСФСР.
""даже мост свой строил туда как и Фюрер"" - а еще в России дороги строят, как и Фюрер...
kottigr1 17 декабря 2018 | 22:23
serhio_25__: Про собственную умственную отсталость, могли бы и не напоминать. Здесь все это итак уже знают.
СССР - это был, согласно Конституции СССР, Союз суверенных государств(до изминения в Конституции 1977года)
На момент оккупации РФ Крыма у Украины Крым был украинской территорией.
Дороги много кто строит, а вот мост в Крым строил только Гитлер и Путин. Была ещё попытка у Сталина, но так же неудачная.
serhio_25__ 17 декабря 2018 | 22:46
kottigr1: ""СССР - это был, согласно Конституции СССР, Союз суверенных государств(до изминения в Конституции 1977года) "" - Сбыл СССР в состав которого входила УССР. Никакой суверенной Украины и в помине не было. Ты дурачок?
""На момент оккупации РФ Крыма у Украины Крым был украинской территорией."" - а чего ты там пропукал, что Гитлер напал на Крым? Как Крым оказался в составе УССР?
""Дороги много кто строит, а вот мост в Крым строил только Гитлер и Путин."" - а мостов мало кто строит? Ты реально дурачок.
""Была ещё попытка у Сталина, но так же неудачная. "" - так и эта неудачная. Это все снято на Мосфильме. Мост невозможно построить. Память отшибло?
kottigr1 17 декабря 2018 | 22:59
serhio_25__:
Странные у Вас представления о межгосударственных Союзах. Если Франция входит в ЕС, то она после этого уже не существует ?
Только полный кретин может сказать, что Франции не существует.
Крым стал частью УССР по решению высшего руководства РСФСР и УССР.
Крым никогда до этого не входил в состав Германии или РФ.
Удивляет Ваш кретинизм относительно Крымского моста. Перечислите Ваш огромный список построивших туда в Крым мост.
Что в остатке ?
К доктору Вам батенька надо.. Ваш шизофренический бред Вас в итоге доканает.
serhio_25__ 17 декабря 2018 | 23:29
kottigr1: kottigr1: "Если Франция входит в ЕС, то она после этого уже не существует ? " - ахахахах, какой же ты тупой придурок. ЕС, это не единая страна))))) Придурок, у ЕС есть конституция, гражданство, единый закон и правительство? Придурок, глава УССР был главнее Сталина, как Макрон главнее Юнкера и Туска? Гражданин Франции является гражданином Германии, как житель УССР был таким же гражданином СССР, как и житель РСФСР? Какой же ты дебил.
""Крым стал частью УССР по решению высшего руководства РСФСР и УССР."" - не Хрущева, не? Это РСФСР решил отдать УССР Крым? Ты не просто дебил, ты еще и лживый дебил.
Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР.
Придурок, мосты только в Крым строятся, больше никуда? Какой же ты дебил.
kottigr1 17 декабря 2018 | 23:39
serhio_25__: Вы сегодня по тупости особо очаровательны.. СССР до 1977 года был объединением суверенных государств. Ты бы уже записал это где нибудь. Смешно читать один и тот же Ваш бред по несколько раз. )))
Статья 15. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в
пределах, указанных в статье 14 Конституции СССР. Вне этих
пределов каждая союзная республика осуществляет государственную
власть самостоятельно. СССР охраняет суверенные права союзных
республик.
Статья 16. Каждая союзная республика имеет свою Конституцию,
учитывающую особенности республики и построенную в полном
соответствии с Конституцией СССР.
Статья 17. За каждой союзной республикой сохраняется право
свободного выхода из СССР.
Статья 18. Территория союзных республик не может быть
изменяема без их согласия.
Статья 18а. Каждая союзная республика имеет право вступать
в непосредственные сношения с иностранными государствами,
заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и 290
консульскими представителями.
Статья 18б. Каждая союзная республика имеет свои
республиканские войсковые формирования.
Твоя очаровательная глупость дальше становится еще более забавной.
Президиум Верховного Совета РСФСР лишь заверяет решения Правительств Республик.
Ты полная неуч, взявшаяся обсуждать то в чем ты ни "ухом ни рылом"..
Ты снова в очередной раз полностью обосрался. Забавно наблюдать как ты пускаешь пузыри пытаясь своим хамством компенсировать свою глупость. ))))))))))))
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
grs_alx_112018 17 декабря 2018 | 22:22
kottigr1: Прикольные вы ребятки :)) Один дурак ляпнуд не думая, вы в ту же степь понеслись.
Я понимаю Лаврову в МИДовской столовой подали не те грибы в горшочке - с венесуэльских или аргентинских опят тащит не подетски.
Ну а Вы будьте все-таки акуратней с терминами и понятиями - нацизма в РФ и УКраине нет, а с фашизм не сложился окончательно. Национализма, пошлого шовинизма с избытком - нацизма, франкизма или фашизма пока не сварилось
parasuk_ 17 декабря 2018 | 22:25
grs_alx_112018: если вас там еще не холокостят, то это не значит, что там нацизма нет. Всему свое время ;)
polikarpich 17 декабря 2018 | 22:36
parasuk_: А в чём же тогда "нацизм" проявляется?
grs_alx_112018 17 декабря 2018 | 22:48
parasuk_: Вас уже вроде как гулажаи и голодоморят славянцы или вы сермяги не в курсах ?
kottigr1 17 декабря 2018 | 22:26
grs_alx_112018: На нацизм в РФ пока ещё не вытягивает, но вот всем критериям фашизма нынешняя Россия, благодаря стараниям Путина, отвечает на все 100%.
grs_alx_112018 17 декабря 2018 | 22:54
kottigr1: parasuk_: kottigr1: В России сложилось жалкое подобие латиноамериканских плутократических и полицейских режимов. Оставим за скобками эссе Умберто Эко - даже если вспомнить рассуждения Юлиана Семенова в частных беседах - явно получается слабенькая пародия.
kottigr1 17 декабря 2018 | 23:05
grs_alx_112018: Так и фашизм совсем не означает жесточайшую диктатуру. Нынешняя РФ больше похожа на Италию времен Муссолини. На вершине такой же позер и пустозвон, подчинивший фашистскими методами власть в стране.
grs_alx_112018 17 декабря 2018 | 23:21
kottigr1: Дуче очень любил принимать величественные позы на подобие римских императоров и патрициев. Льстецы иногда сравнивали его профиль с Юлием Цезарем. У Путина с этим большие проблемы - рост 170 не Петр и не Иван Грозный, бороды нет лысоват. Сильно смахивает на Горлума - а тот явно не орел ;))
laz89 17 декабря 2018 | 22:55
Думаю, украинцам как-то пох на мнение российского МИДа...
kokeshi 17 декабря 2018 | 22:27
danko1: он , скорее, не нациста, а чекиста увидит.
vladimirgornitsky 17 декабря 2018 | 22:06
"Чем кумушек считать.."
glotov 17 декабря 2018 | 22:08
Надо быть слепым, чтобы их не увидеть.
kryimzdick 17 декабря 2018 | 22:16
Обдолбятся своим кокаином...
edyunia 17 декабря 2018 | 22:17
glotov: \\Надо быть слепым, чтобы их не увидеть.\\
Ага, кокса жрать надо меньше, крыша едет от таких злоупотреблений. Они скоро друг друга уличать в нацизме будут, впрочем в этом случае будут правы.
parasuk_ 17 декабря 2018 | 22:16
гербер точно подметила, т.н. украинцы действительно страдают от комплекса национальной неполноценности :)
polikarpich 17 декабря 2018 | 22:31
parasuk_: Гербер вовсе не так сказала. Очки потерялись? Так что получается "точно неточно про точно".
И если даже украинцы от чего-то там и страдают, то ведь это их дело, не так ли?
parasuk_ 17 декабря 2018 | 22:38
polikarpich: Не очень уютно жить когда дураки-соседи изнывая от своих многочисленных комплексов то по майдану скачут, то в псу вступают
grs_alx_112018 17 декабря 2018 | 22:58
parasuk_: ВЫ рашкованы не далеко ушли, но с вами все гораздо хреновей - посимперский синдром не основан ни на чем. МЕстечковая самость и чванство холопов - этого навалом. ВСе ваши терки с Украиной - это возня воробьев в куче навоза, а на краю кучи чирикает третий ;))
glotov 17 декабря 2018 | 22:23
Нацизм, конечно, имеет место. Но главная беда Украины - попытка построить государство-антипод. Пока это никоим образом не самостоятельное государство, которое обречено вечно противопоставлять себя России, т.к. другого делать не умеет.
edyunia 17 декабря 2018 | 22:30
glotov: \\беда Украины - попытка построить государство-антипод.\\
Рассмешил заglotov, типа РФия государство? Сюр и утопия: война это мир, а свобода это рабство. Юморист однако.
mitja_76 17 декабря 2018 | 22:34
glotov: Интересно, а как отличить "попытку построить государство-антипод" путинской России от попытки построить нормальное государство?
raffal 18 декабря 2018 | 00:09
glotov:
Россия сама себя противопоставила Украине. И не только ей, а всему (ВСЕМУ!) развитому миру. Беда Украины в том, что её сосед хулиган. И, конечно, никакого национал-социализма (нацизма) в Украине нет. Это клевета.
А несамостоятельные "государства" это выкидыши, которые Россия оттяпала от Грузии, Украины и Молдовы. Всё потому, что они непокорны воле Москвы.
ft18 17 декабря 2018 | 22:24
Лаврушка Бревноглазый!
sempai 17 декабря 2018 | 22:52
Разве можно испортить уже испорченное !!!???
kvn1949 17 декабря 2018 | 23:02
Риббентроп в своем репертуаре !
edun1952 17 декабря 2018 | 23:06
Нацлидер в Москве, а нацисты в Киеве...В огороде бузина, а лапша на уши с лаврушкой..
pravdatut 17 декабря 2018 | 23:10
Ему порекомендовали:
- москаль на Украину зубы не скаль. А он не понял и обзыват украинцев.
ly4_sveta 17 декабря 2018 | 23:23
Видно наркоты обожрался... В своём глазу фашистского
бревна не замечает, а в чужом нацистскую соломинку
выискивает. Интересно, за что этот мерзавец продался
гэбистскому режиму?