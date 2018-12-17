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22:01, 17 декабря 2018

США могут в течение двух месяцев ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Штаты считают, что обострение отношений между Россией и Украиной вызвано действиями Москвы, сказал Волкер в ходе брифинга в Брюсселе. Он не исключил, что в качестве ограничительных мер западные страны могут закрыть порты для российских судов. Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента по Украине допустил наращивание присутствия в Черном море. По словам Волкера, это может произойти при содействии Турции или стран ЕС. Также он сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшие пару месяцев объявить о новых поставках оружия Украине. Что это за оружие, Волкер не уточнил. Он лишь добавил, что США не ждут каких-либо провокаций со стороны Киева в отношении России или самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такой вариант сегодня, в частности, предположил глава российского МИДа Сергей Лавров.

В конце ноября российские суда захватили три украинских военных корабля в Керченском проливе с применением оружия. В Москве считают, что корабли незаконно вошли во внутренние территориальные воды в Черном море.

Комментарии

12

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kottigr1 17 декабря 2018 | 22:06

За пиратство Путину придется отвечать.. Будут бить сильно, но аккуратно...

danko1 17 декабря 2018 | 22:08

kottigr1: Могут потребовать и керченский мост снести, построенный с нарушением международного законодательства и препятствующего международному судоходству не только пиратскими действиями, но и свое высотой, из-за чего крупные корабли не могут проходить под мостом.

serhio_25__ 17 декабря 2018 | 22:11

danko1: ""Могут потребовать и керченский мост снести, построенный... "" - построенный на Мосфильме, мосто же не существует.
""препятствующего международному судоходству не только пиратскими действиями"" - какое пиратство, если у нас война 4 года. Память отшибло?

e_mae 17 декабря 2018 | 22:16

Россия сегодня похожа на камерную(подшканарную) Маньку(Дашку, Катьку, ...) которой вводят все кто посчитает нужным и когда посчитает нужным.

vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:36


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nikvol 17 декабря 2018 | 22:36

danko1: Могут потребовать и керченский мост снести
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Да нехай хоть Кремль снести требуют, всё равно будут посланы.

glotov 17 декабря 2018 | 22:10

kottigr1: Это верно, аккуратно. Наверное, так аккуратно, что неощутимо.

kottigr1 17 декабря 2018 | 22:16

glotov: Неощутимо, но и неотвратимо.. Спросите у тех кто пережил СССР, благодаря "ножкам буша". Они Вам про это больше расскажут.

sensei54 17 декабря 2018 | 22:19

Наращивание присутствия при содействии Турции и ЕС...
Италия отправит два своих авианосца, а Турция их пропустит.
Не лишено.

iwan_feodorovich 17 декабря 2018 | 22:57

Кто бы сомневался, что пендосы наши враги, а либерда - подпендосники.

wojskowy Марек Качоровски 17 декабря 2018 | 23:11

iwan_feodorovich: Так у вас кто ни враги, написали бы, а то про ваших друзей никто ничего не знает. А сколько воплей было, плевать на санкции, мы на Восток развернёмся и вместе с Китаем..........., а тут облом Китай недвусмысленно дал понять, главный наш партнёр США, а вот, лес, нефть, газ и земли ваши взять готовы, да только по нашим ценам или в обмен на бусы(ширпотреб) да и санкции против вас введённые США нарушать не будем. Когда захватывали Крым и части Луганской и Донецких областей не подумали о главном. В России об этом вообще не вспоминают, а вот Китай точно не забыл. У Китая был Договор с Украиной о строительстве глубоководного порта обслуживающего "Шёлковый путь" + Договор об аренде земли для создания крупных агропромышленных комплексов, всё это из-за агрессии России накрылось и сотни миллионов, если не миллиарды, долларов прибыли от реализации этих проектов. Китай об этом не напоминает, но это Восток, здесь ничего не забывают.

rampa 17 декабря 2018 | 23:13

iwan_feodorovich: да с такими заступниками никаких врагов не надо

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