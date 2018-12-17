США могут в течение двух месяцев ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Штаты считают, что обострение отношений между Россией и Украиной вызвано действиями Москвы, сказал Волкер в ходе брифинга в Брюсселе. Он не исключил, что в качестве ограничительных мер западные страны могут закрыть порты для российских судов. Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента по Украине допустил наращивание присутствия в Черном море. По словам Волкера, это может произойти при содействии Турции или стран ЕС. Также он сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшие пару месяцев объявить о новых поставках оружия Украине. Что это за оружие, Волкер не уточнил. Он лишь добавил, что США не ждут каких-либо провокаций со стороны Киева в отношении России или самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такой вариант сегодня, в частности, предположил глава российского МИДа Сергей Лавров.

В конце ноября российские суда захватили три украинских военных корабля в Керченском проливе с применением оружия. В Москве считают, что корабли незаконно вошли во внутренние территориальные воды в Черном море.