Лидер лейбористов Джереми Корбин инициировал голосование в парламенте по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй
Корбин назвал «неприемлемым» решение премьер-министра перенести на следующий год парламентское голосование по соглашению о выходе из ЕС. Голосование должно было состояться 11 декабря, однако Тереза Мэй заявила сегодня, что голосование состоится после 13 января.
По его мнению лидера лейбористов, вынесение вотума недоверия премьеру является «единственным способом» провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе.
Комментарии2
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victor_xy 17 декабря 2018 | 22:11
А эту каргу гейбритку мэй давно пора выбросить на свалку истории, да...
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:36
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