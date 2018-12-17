Z Архив новостей новости
5 4 6 738
Эксклюзив Эха 21:47, 17 декабря 2018

Amnesty International призвала к декриминализации проституции в Восточной Европе и Центральной Азии

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала к декриминализации проституции в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель организации в России Александр Артемьев.
«Мы пришли к выводу, что первым залогом соблюдения прав человека является декриминализация как самого занятия проституции, так и организации занятия проституции. Согласно публичной статистики в условиях, когда секс-работа криминализована, страдают в первую очередь секс-работники», — сказал он.
А.Артемьев подчеркнул, что в ситуации криминализации проституции увеличивается вероятность того, что секс-работники станут жертвами каких-то насильственных преступлений. По его словам, это также ведет к укоренению дискриминации и стигматизации работников в обществе.
При этом А.Артемьев отметил, что секс-работники часто имеют ограниченный доступ или не имеют вовсе доступа к медицинским услугам. Он добавил, что на это особенно важно обратить внимание в России, где в настоящий момент развивается эпидемия ВИЧ и СПИД.
Он подчеркнул, что организация сформировала свою позицию в отношении секс-работы еще в 2016 году в результате анализа корпуса международных стандартов в отношении прав человека.
17 декабря отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

fig_vvam_1 17 декабря 2018 | 21:57

Нынче всякий труд почетен, где какой ни есть
Человеку по работе воздается честь.

мамы всякие нужны, мамы всякие важны!

vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:00


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






pedro_juares 17 декабря 2018 | 22:11

в России еще сто лет будут блуждать своим "особым путем" пока не докумекают до этих простых истин

x_signal 17 декабря 2018 | 22:44

Совсем скатились...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 180 6 8681 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 417 6 20621 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

Глава российского МИДа увидел нацистские черты в современной Украине При этом он подчеркнул, что это не повод разрывать отношения с соседской страной…

5 81 6 7115
Блоги

Вандалы разбили мемориальную доску Александру Солженицыну в городе Гусь-Хрустальный Она провисела меньше суток…

5 137 6 13035 11.12
Kрегионы, солженицын, происшествия, память, фото, события
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 183 6 17376 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Владимир Путин: «Душа его была наполнена болью за Отечество и одновременно любовью к нему» Церемония открытия памятника к  100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына…

5 154 6 15403 11.12
Kистория, памятники, общество, мнения
Новости

Лавров: Россия ответит Киеву в случае провокации на границе, «мало не покажется» Он отметил, что украинские власти готовят вооружённую провокацию последнюю в декаду декабря…

5 54 6 5542
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 56 6 5795 16:27
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Является ли обсуждение терроризма оправданием терроризма? Нет!» Машина по команде «фас» сработала на два СМИ в Пскове и продолжает двигаться. Значит, нужно предпринимать не только юридические действия, но и политические, чтобы эта ситуация стала известна…

5 67 6 7040 11.12
Kобщество, сми, роскомнадзор, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 193 6 20934 13:33
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8577 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7842 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 135 6 15248 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Этот способ выражения мнения не подходит ни одной цивилизованной стране мира Ситуация во Франции говорит нам всем о самой простой банальной вещи. Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд…

5 160 6 18186 11.12
Kполитика, франция, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Людмила Алексеева родилась в российском Крыму Возможно, в будущем будет памятная табличка в Евпатории, но приедут ли те, так называемые «либералы», кто так вспоминал Алексееву в эти дни на её открытие? Ведь надо будет ехать в Крым…

5 222 6 25574 13.12
Kалексеева, крым, рф, память, общество, мнения
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 451 6 52745 15.12
Kукраина, рф, православие, события

Популярное за неделю

Новости

Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев Они участвовали в объединительном соборе в Киеве…

5 120 6 31685
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать украинский последний Майдан…

5 79 6 130839 12.12
#слушать 56:36 8читать ;смотреть $скачать 13.0 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Хотите ли вы «как в Париже»? (вопрос в блоге Ильи Варламова)
5 235 6 47180 12.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 320 6 287256 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 112 6 110948 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7489298
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3813741

Сегодня в эфире