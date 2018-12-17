Amnesty International призвала к декриминализации проституции в Восточной Европе и Центральной Азии
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала к декриминализации проституции в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель организации в России Александр Артемьев.
«Мы пришли к выводу, что первым залогом соблюдения прав человека является декриминализация как самого занятия проституции, так и организации занятия проституции. Согласно публичной статистики в условиях, когда секс-работа криминализована, страдают в первую очередь секс-работники», — сказал он.
А.Артемьев подчеркнул, что в ситуации криминализации проституции увеличивается вероятность того, что секс-работники станут жертвами каких-то насильственных преступлений. По его словам, это также ведет к укоренению дискриминации и стигматизации работников в обществе.
При этом А.Артемьев отметил, что секс-работники часто имеют ограниченный доступ или не имеют вовсе доступа к медицинским услугам. Он добавил, что на это особенно важно обратить внимание в России, где в настоящий момент развивается эпидемия ВИЧ и СПИД.
Он подчеркнул, что организация сформировала свою позицию в отношении секс-работы еще в 2016 году в результате анализа корпуса международных стандартов в отношении прав человека.
17 декабря отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fig_vvam_1 17 декабря 2018 | 21:57
Нынче всякий труд почетен, где какой ни есть
Человеку по работе воздается честь.
мамы всякие нужны, мамы всякие важны!
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pedro_juares 17 декабря 2018 | 22:11
в России еще сто лет будут блуждать своим "особым путем" пока не докумекают до этих простых истин
x_signal 17 декабря 2018 | 22:44
Совсем скатились...