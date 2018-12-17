Международная правозащитная организация Amnesty International призвала к декриминализации проституции в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель организации в России Александр Артемьев.

«Мы пришли к выводу, что первым залогом соблюдения прав человека является декриминализация как самого занятия проституции, так и организации занятия проституции. Согласно публичной статистики в условиях, когда секс-работа криминализована, страдают в первую очередь секс-работники», — сказал он.

А.Артемьев подчеркнул, что в ситуации криминализации проституции увеличивается вероятность того, что секс-работники станут жертвами каких-то насильственных преступлений. По его словам, это также ведет к укоренению дискриминации и стигматизации работников в обществе.

При этом А.Артемьев отметил, что секс-работники часто имеют ограниченный доступ или не имеют вовсе доступа к медицинским услугам. Он добавил, что на это особенно важно обратить внимание в России, где в настоящий момент развивается эпидемия ВИЧ и СПИД.

Он подчеркнул, что организация сформировала свою позицию в отношении секс-работы еще в 2016 году в результате анализа корпуса международных стандартов в отношении прав человека.

17 декабря отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.