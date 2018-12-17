В школах и детских садах ввели запрет на профессиональных Дедов морозов
Об этом пишет МК. Это связано с запретом собирать деньги с родителей. Он касается, в том числе, и оплаты артистов и аниматоров. В некоторых учебных заведениях родителям предлагают самим сыграть роли Деда мороза и Снегурочки. В других заявляют, что Дед мороз опасен для психики детей, так как многие его боятся. По словам аниматоров, заказов на Деда мороза и Снегурочку из школ в этом году действительно стало значительно меньше.
Комментарии7
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
encopresis 17 декабря 2018 | 22:03
Дед Мороз со Снегурочкой оскорбляют религиозные чувства верующих основных религий РФ.
djuga 17 декабря 2018 | 23:26
encopresis: Дед Мороз со Снегурочкой оскорбляют религиозные чувства верующих основных религий РФ.
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Если речь о деньгах, то неужели мэрии и губернаторства не могут оплатить это действо один раз в году для детсадов и школ? Это же не БМВ с Мерсами покупать для каждой высокопосаженной ж...
Да, великая держава!
aluksejsilver 17 декабря 2018 | 22:05
Не хрена заразу детям таскать.
valtameri 17 декабря 2018 | 22:26
Попов пусть нарядят, им привычно и борода настоящая. Хоть детям радость.
kokeshi 17 декабря 2018 | 22:30
valtameri: нет уж, эту лживую братию ни на км к детским учреждениям не подпускать. Ссаной тряпкой вон.
ivan14 17 декабря 2018 | 22:37
Компонейщина . Если дети узнают в Снегурочке няню тетю Валю то возможно утратят Веру в новогоднюю сказку . А борьбу с поборами в детсаде надо начать со столовой и качества питания .