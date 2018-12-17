Гособвинение просит 5 лет колонии-поселения для Виктора Тихонова, водителя автобуса, въехавшего в подземный переход
Гособвинение просит 5 лет колонии-поселения для Виктора Тихонова, водителя автобуса, въехавшего в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Прокурор также попросил лишить Тихонова водительских прав на 3 года. Оглашение приговора назначено на 19 декабря. Тихонова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Свою вину он не признаёт, заявляя, что у автобуса отказали тормоза.
Комментарии2
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sozercatel 17 декабря 2018 | 22:00
У него под педаль тормоза при остановке пластиковая буутылка с водой закатилась, а он не заметил.
Из-за этого и трагедия случилась.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:01
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