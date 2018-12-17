Депутаты Ульяновской области от КПРФ написали обращение Путину с требованием отправить в отставку губернатора Морозова
Депутаты Ульяновской области от КПРФ написали обращение к президенту Путину с требованием отправить в отставку губернатора Сергея Морозова. По мнению депутатов, Морозов довел регион до критического состояния, — сообщает «МБХ Медиа». В обращении говорится, что Сергей Морозов возглавил регион в 2004-м году и с тех пор население сократилось на 120 тысяч человек. Депутаты обвиняют губернатора в коррупции, проблемах в здравоохранении и долевом строительстве. Отмечаются также многократно возросшие расходы на содержание правительства региона.
Комментарии3
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genviru Геннадий Вилнер 17 декабря 2018 | 21:59
Постыдный плевок на конституцию! Губернатор-избираемая должность, он никому не подчинён, кроме избирателя. Президент - исполнительная власть, он сам под импичментом ходит. Только решением губернской думы губернатору может быть объявлен импичмент.Когда уж граждане России начнут себя уважать!!!!
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:01
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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delovoy_podolsk 18 декабря 2018 | 00:19
Если бы депутаты действительно захотеои бы отставки губернатора Морозова надо было писать хвалебную, а не кляузу. Всё перечисленное - коррупция, падение рождаемости, раздутый аппарат чиновников, разваленное здравоохранение и прочее, это при Путине характеризуется как превосходные положительные деловые качества губернатора! У нас в Московской области Воробьёв такой же. Пишите хвалебную: "Спасибо, Владимир Владимирович за такого мудрого и делового руководителя! При нём мы стали жить очень хорошо. Поднялась рождаемость, угасла коррупция, а здравоохранение! Лечат на ходу..." Вот строки разящие при Путине руководителя на смерть...