Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе
Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он рассказал, что сегодня встречался с европейскими коллегами. «Мы ввели пакует санкций, связанных с Крымом, пакет санкций, касающийся невыполнения минских соглашений, мы говорили о том, что должно быть предпринято в связи с событиями в Азовском море», — добавил Волкер. Он также не исключил, что США увеличат свое присутствие в Черном море на двусторонней основе или при содействии ЕС.
Комментарии21
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perestarok 17 декабря 2018 | 21:35
"Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе"
Осталось кому-нибудь разбомбить Кремль и за это ввести санкции против России.
laz89 17 декабря 2018 | 21:39
Путин хочет иметь столько автозаков, чтобы в них можно было одновременно разместить всё население страны. Задача непростая, но если повышать пенсионный возраст и одновременно снижать пенсии, вполне достижимая.
danko_wudra 17 декабря 2018 | 21:55
laz89: где бабка данко1 спец по западу?
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 22:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
fig_vvam_2 17 декабря 2018 | 21:45
perestarok: Интересный ты мудачок, старичок.
Российские корабли таранили и расстреляли украинкие катерки за пределами территиориальных вод России и ты думаешь это останется безнаказанным?
Нет, за удовольствие пострелять по украинским кораблям Россия будет платить.
Ничего, Россия еще осознает это, как осознала, что неправильно вела себя в истории со сбитым Сирией российским самолетом.
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В понедельник, 17 декабря, в московском МИДе состоялась встреча главы Еврейского агентства Ицхака Герцога и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Основной темой переговоров было сотрудничество между двумя странами после уничтожения российского самолета-разведчика Ил-20 и гибели 15 российских военнослужащих.
"После трагического инцидента с гибелью самолета мы предприняли шаги, чтобы обеспечить безопасность российских военнослужащих в Сирии, и наша армия тесно сотрудничает с Армией обороны Израиля", - заявил в ходе встречи Сергей Лавров.
Напомним, на прошлой неделе в Москве состоялись переговоры представителей командования Армии обороны Израиля и вооруженных сил России. Израильскую делегацию возглавлял начальник оперативного управления ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халива. Российскую сторону на переговорах представлял заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин.
Особое внимание было уделено вопросам улучшения координации действий израильских и российских военных в Сирии (ЦАХАЛ использует термин "северная арена"). При этом израильской стороной особо подчеркивалось, что ЦАХАЛ продолжит действовать против иранских сил и поставок вооружений "Хизбалле" в Сирии.
ankir 17 декабря 2018 | 21:58
fig_vvam_2: Вы сильно заблуждаетесь. Три Украинских таза находились как раз в территориальных водах России, а они прикинулись глухими и слепыми, их просили выйти несколько часов а они все хихикали, только кода им подали сигнал «Лима» тогда сразу как в штаны наложили . Поэтому не надо отсебятину пороть.
andrewm 17 декабря 2018 | 22:23
ankir: Скоре россияне наложили - шутка ли "perestarok: 11 российских кораблей и катеров («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.). "
kottigr1 17 декабря 2018 | 21:46
perestarok: 11 российских кораблей и катеров («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.).
Почему туда ещё авианесущий микроавианосец "Адмирал Кузнецов" не подтянули, даже и не знаю...
))))))))))))))))))))))
ura_123 17 декабря 2018 | 21:53
kottigr1: Может быть и подтянули бы,но личный состав ”Кузи” украл с него электронику,переработал в драгметаллы и продал барыгам в порту стоянки))))
eduardz 17 декабря 2018 | 22:05
kottigr1: а кузя краном накрылси ))))
b522 17 декабря 2018 | 22:18
kottigr1: Старый украинский буксир не сделав ни одного выстрела поставил в интересную позу всю российскую дипломатию собиравшуюся лобызать ручонку Трампа... А рикошетом навлек санкции последствия которых еще придется считать. Великий идиот отдал приказ...
ankir 18 декабря 2018 | 00:20
b522: Вы знаете, Трампу руки никто из российской дипломатии не лобзает, что не скажешь про господ Климкина и Порошенко, которые Трампа в очко целуют.
good_water 17 декабря 2018 | 21:54
perestarok:
К тому и идёт,
На западе что ни политик. то идиот!
gadbatat 17 декабря 2018 | 22:21
perestarok:
аминь.
aluksejsilver 17 декабря 2018 | 21:44
Как говорится, а караван идёт...
snikkersnepper 17 декабря 2018 | 21:55
aluksejsilver:
Идёт..
"Франция решила расширить государственные гарантии по проекту "Ямал СПГ", увеличив срок покрытия ими привлеченного финансирования, - министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр"
И только где-то на форуме ЭМ все никак не могли отказаться от попыток хоть в какой-то позе лечь под безмозглого американского пенсионера.
foma55 17 декабря 2018 | 21:47
А Путин им прямо ,смело сказал: "Что вы по частям санкции вводите? Введите все какие есть сразу. Мы от санкций только крепчаем!"
vld33 17 декабря 2018 | 21:54
foma55: Точнее - совсем!!!
b522 17 декабря 2018 | 22:14
Санта приготовил подарки россиянам?
jetsam 17 декабря 2018 | 22:30
давно пора!
а то пальмового масла мало. псевдосыром еще не 100%
охвачено. еще не все жрут канцероген. есть поле для роста.
опять же, без аргентинского кокса только санкции греют душу.
ну и, чем хуже живет холоп - слаще спится боярину с царьком...
alex_melnikov Алексей Мельников 17 декабря 2018 | 22:31
Снова поставили на счетчик. Тик-так, Лавров )