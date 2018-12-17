В школах и детских садах ввели запрет на профессиональных Дедов морозов

Об этом пишет МК. Это связано с запретом собирать деньги с родителей. Он касается, в том числе, и оплаты артистов и аниматоров. В некоторых учебных заведениях родителям предлагают самим сыграть роли Деда мороза и Снегурочки. В других заявляют, что Дед мороз опасен для психики детей, так как многие его боятся. По словам аниматоров, заказов на Деда мороза и Снегурочку из школ в этом году действительно стало значительно меньше.