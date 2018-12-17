В школах и детских садах ввели запрет на профессиональных Дедов морозов
Об этом пишет МК. Это связано с запретом собирать деньги с родителей. Он касается, в том числе, и оплаты артистов и аниматоров. В некоторых учебных заведениях родителям предлагают самим сыграть роли Деда мороза и Снегурочки. В других заявляют, что Дед мороз опасен для психики детей, так как многие его боятся. По словам аниматоров, заказов на Деда мороза и Снегурочку из школ в этом году действительно стало значительно меньше.
Комментарии5
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skif_05 17 декабря 2018 | 20:11
Санта Клаусов в России надо запрещать.
И вообще, одел публично красный колпак с белым бубенцом, получай штраф 10 000. Так и надо отучать русский народ от западной заразы.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 20:20
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
varz 17 декабря 2018 | 20:38
skif_05: профессиональные деды морозы декламировали рэп и пропагандировали что-то не то???
gvs 17 декабря 2018 | 20:12
Dead Morose (англ.) - одним словом ))))
oldfashy 17 декабря 2018 | 20:27
Запретить , запретить, запретить, все, что доставляет радость-запретить. ИА, главное, поборы с родителей в школах- запретить, куда идут эти поборы, ведь, не отследить.