Михаил Гуцериев заявил о намерении подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного за клевету
Глава совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил о намерении подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного за клевету. Запашный уверен, что «Сафмар» оказывает излишнюю поддержку французскому «Cirque du soleil». За поддержкой российского цирка дрессировщик напрямую не обращался, сказал Гуцериев.
По словам Гуцериева, его компания никогда не планировала строить стационарный центр только для «Cirque du soleil».
Комментарии8
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gregor 17 декабря 2018 | 20:06
Михаил Гуцериев заявил о намерении подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного за клевету .
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Кто знает , кто больше любит Путина ... Михаил Гуцериев или Эдгар Запашный ?
Интересно знать кто выиграет суд .
Судьи вкурсе ,кто больше хвалил Путина ?
lenin3 17 декабря 2018 | 20:10
gregor: лизоблюды уже начинают дотрахиваться до мышей:скоро Безруков будет подавать в суд на Машкова за то,что тот посмел раньше него ставить в своём театре пьесу Мудинского...
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 20:21
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ed10075 17 декабря 2018 | 20:11
Девочки, не ругайтесь!
monik_7 17 декабря 2018 | 20:17
Цирк!
compare 17 декабря 2018 | 20:24
прочитав полную версию "жалобы" запашного,можно сказать одно: Гуцериев в этом случае прав...
heklya 17 декабря 2018 | 20:30
А цирк то не уехал....
a_buvgrobu 17 декабря 2018 | 20:46
Ну а что с него взять-то? Как будто он всей душой болеет за развитие нашего цирка... За свой кошелёчек боится, ибо не будет иметь того, что сейчас. В этом и вся причина: боится здоровой конкуренции