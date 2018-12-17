Глава совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил о намерении подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного за клевету. Запашный уверен, что «Сафмар» оказывает излишнюю поддержку французскому «Cirque du soleil». За поддержкой российского цирка дрессировщик напрямую не обращался, сказал Гуцериев.

По словам Гуцериева, его компания никогда не планировала строить стационарный центр только для «Cirque du soleil».