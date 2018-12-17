Кожемяко: Вопрос объединения Приморья и Сахалинской области должен решаться на референдуме
Об этом в интервью российскому телевидению заявил Олег Кожемяко, ставший губернатором Приморья по итогам выборов, прошедших накануне. Он добавил, что прежде, чем принимать такие решения, необходимы экономические и социальные подсчеты. Он напомнил, что он уже проходил подобную процедуру, когда объединяли Корякию и Камчатский край. Ранее Кожемяко руководил Корякским округом Камчатки, затем был губернатором Амурской области, потом – Сахалина.
Комментарии2
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 20:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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pulalala 17 декабря 2018 | 20:25
На референдум надо вынести вопрос о присоединении к Китаю.
Результат многих удивит.