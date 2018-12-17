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20:00, 17 декабря 2018

Депутаты Ульяновской области от КПРФ написали обращение Путину с требованием отправить в отставку губернатора Морозова

По мнению депутатов, Морозов довел регион до критического состояния, — сообщает «МБХ Медиа». В обращении говорится, что Сергей Морозов возглавил регион в 2004-м году и с тех пор население сократилось на 120 тысяч человек. Депутаты обвиняют губернатора в коррупции, проблемах в здравоохранении и долевом строительстве. Отмечаются также многократно возросшие расходы на содержание правительства региона.

Комментарии

2

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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 20:03


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plidurok Андрей Филимонов 17 декабря 2018 | 20:30

И понесли это обращение Путину ходоки в лаптях и зипунах.

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