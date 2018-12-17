СПЧ рекомендовал Минюсту и МВД дополнить Уголовный кодекс России наказанием за пытки

Члены совета поясняют, что такая мера нужна, чтобы привести российское законодательство в соответствие с конвенцией ООН против пыток и других жестоких видов обращения и наказания. Об этом говорится на сайте СПЧ. ФСИН рекомендовано ввести специальную должность «оперуполномоченный по проверки соблюдения прав человека». Предлагается также ввести практику, когда сотрудники колонии лично извиняются перед заключенными за неправомерные действия. Сотрудников уголовно-исполнительной системы рекомендуется также проверять на полиграфе для выявления склонности к агрессии, жестокости и насилию.