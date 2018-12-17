СПЧ рекомендовал Минюсту и МВД дополнить Уголовный кодекс России наказанием за пытки
Члены совета поясняют, что такая мера нужна, чтобы привести российское законодательство в соответствие с конвенцией ООН против пыток и других жестоких видов обращения и наказания. Об этом говорится на сайте СПЧ. ФСИН рекомендовано ввести специальную должность «оперуполномоченный по проверки соблюдения прав человека». Предлагается также ввести практику, когда сотрудники колонии лично извиняются перед заключенными за неправомерные действия. Сотрудников уголовно-исполнительной системы рекомендуется также проверять на полиграфе для выявления склонности к агрессии, жестокости и насилию.
Комментарии6
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 20:02
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gregor 17 декабря 2018 | 20:04
СПЧ рекомендовал Минюсту и МВД дополнить Уголовный кодекс России наказанием за пытки
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как могут быть пытки в стране Путина ,Сечина .Золотова , МихАлкова ...... и прочих скреп ? Какие пытки ? Это что гестапо ?
Неужели могут быть в России , где поют песни про березки .могут быть пытки ? . Неужели пытки и русский мир ,это слова синонимы ?
Неужели ?
skif_05 17 декабря 2018 | 20:14
gregor:
Американцам можно пытать своих врагов, значит и русским должно быть позволено пытать либералов и нациков.
gs1112 17 декабря 2018 | 20:50
А прием в пищу российского творога, это пытка или нет?
plidurok Андрей Филимонов 17 декабря 2018 | 20:14
СПЧ это такой коллективный клоун, развлекающий президента и силовиков.
"Грустно, Дуся" (С)
agamasat 17 декабря 2018 | 20:15
В вяликой и благочястивой об этом даже не догадались...