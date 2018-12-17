Amnesty International призвала правительства стран бывшего СССР отменить ответственность за проституцию
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала правительства стран бывшего СССР отменить уголовную и административную ответственность за проституцию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации. Также правозащитники просят прекратить дискриминационное применение других законодательных норм против секс-работников – например, статей о мелком хулиганстве или сопротивлении сотрудникам полиции. Amnesty International отмечает, что во всех постсоветских странах практически отсутствуют институты, которые защищали бы секс-работников от дискриминации, эксплуатации и принуждения.
Комментарии18
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kryimzdick 17 декабря 2018 | 19:36
У нас Скабеева, Симонян и Канделайка и так в почете
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 19:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
skif_05 17 декабря 2018 | 19:47
kryimzdick:
А у нас в почете Фелькенгауэр, Альбац и Зоя Светова.
kir_pich_101 17 декабря 2018 | 19:36
Значит, если в России отменят, то Пригожинские-Савушкинские и прочие будут еще и доплату иметь...
skif_05 17 декабря 2018 | 19:49
kir_pich_101:
Это получается, что московские либеральные проститутки, продавшиеся пиндосам, будут безнаказанно беспредельничать?
aleko_1 Александр Королев 17 декабря 2018 | 19:41
А почему к США не обращаются с этим? Так нечестно! Или кишка тонка?
aleko_1 Александр Королев 17 декабря 2018 | 19:58
aleko_1: В США проституция запрещена (кроме некоторых малочисленных районов Северной Невады). А те, что занимаются этим нелегально- как правило страшненькие и черненькие. Уж0с.
georgadvokat 17 декабря 2018 | 19:42
Дуракам из КГБ это не объяснишь. В Советском районном суде г. Воронежа слушается уголовное дело по ОПГ, занимавшейся организацией проституции. Еще по 2 группам дела на следствии (это те, кто пришли на смену). И, наверняка, есть правопреемники, которых еще не привлекают. Некоторые женщины будут заниматься проституцией вне зависимости от наказания. Зачем плодить организованную преступность? Не проще их легализовать?
skif_05 17 декабря 2018 | 19:51
georgadvokat:
Обычно проституция распространена среди девушек и женщин с либеральной ориентацией.
stanislav1975 17 декабря 2018 | 19:53
skif_05: Да вы знаток. Большой опыт общения с проститутками? О Навальном с ними болтаете в оплаченное время?
skif_05 17 декабря 2018 | 19:56
stanislav1975:
Ни о каком Навальном не болтаем. Все либеральные проститутки, постоянно топят за западные ценности, как на Западе прекрасно, и за проституцию, педофилию и зоофилию не наказывают. Что говорит о либеральной, прозападной ориентации всех проституток.
dusia08 17 декабря 2018 | 19:55
Прижопинцы хоть вздохнут спокойно.
skif_05 17 декабря 2018 | 19:59
dusia08:
Прижопинцы это те, кто в дупу трахаются? гомо-либерасы то бишь?
chubuk 17 декабря 2018 | 20:41
skif_05: Так горячо переживать за чужую задницу может только тот, кто не уберег свою. Вас что, старшие товарищи заставляют предаваться этим отношениям? Обратитесь в прокуратуру, тем более, что в вашем случае это не только педерастия видимо, но и педофилия. Вас обязательно защитят и помогут.
cromwel 17 декабря 2018 | 19:58
вот депутаты и пропагандисты с первого канала обрадуется! А то того и гляди под статью бы попали.
skif_05 17 декабря 2018 | 20:04
cromwel:
А чем вам наши пропагандисты не нравятся? Нормально ведут антизападную пропаганду. А вот к примеру на украинских каналах, пропаганда топорная, непрофессиональная и глупая... Станиславский вряд-ли поверил этим украинским бездарям. То же и на радио Свобода, ВВС, ЭМ и Дожде... Там работают непрофессиональные, зашоренные пропагандисты, в отличие от пропагандистов высшего класса с Раши Тудей.
lion64__4 17 декабря 2018 | 20:03
Это что, в поддержку бюджета дупы-404 предлагают? Как известно, его наполняют преимущественно налоги с простите,уток, что оказывают на трассах свои позорные услуги.
skif_05 17 декабря 2018 | 20:07
lion64__4:
За подобный призыв этой американской организации, проституток на трассах следует отстреливать, как враждебный прозападный элемент.