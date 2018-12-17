Amnesty International призвала правительства стран бывшего СССР отменить ответственность за проституцию

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала правительства стран бывшего СССР отменить уголовную и административную ответственность за проституцию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации. Также правозащитники просят прекратить дискриминационное применение других законодательных норм против секс-работников – например, статей о мелком хулиганстве или сопротивлении сотрудникам полиции. Amnesty International отмечает, что во всех постсоветских странах практически отсутствуют институты, которые защищали бы секс-работников от дискриминации, эксплуатации и принуждения.