Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев, которые участвовали в объединительном соборе в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ. Глава отдела архиепископ Климент пояснил, что два священника приняли участие в обсуждении в Киеве, несмотря на запрет архиерейского собора. При этом Синод попросил молиться за «раскольников, чтобы господь их вразумил и вернул в каноническую церковь».