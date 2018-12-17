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19:31, 17 декабря 2018

Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев

Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев, которые участвовали в объединительном соборе в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ. Глава отдела архиепископ Климент пояснил, что два священника приняли участие в обсуждении в Киеве, несмотря на запрет архиерейского собора. При этом Синод попросил молиться за «раскольников, чтобы господь их вразумил и вернул в каноническую церковь».

Комментарии

15

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aladdinov 17 декабря 2018 | 19:35

Так будет с каждым! Роисся, вперде!

danko1 17 декабря 2018 | 19:37

aladdinov: Да наплевать им на анафему этих торгашей.
Толстого тоже придали анафеме. Все знают Толстого, но кто помнит тех, кто придал его анафеме?

vitaly_e23 17 декабря 2018 | 19:45


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sharko_2 17 декабря 2018 | 19:55

/чтобы господь их вразумил и вернул в каноническую церковь»./
Из анафемы.

seryj_wolk 17 декабря 2018 | 20:37

sharko_2: Опоздали, голубчики! Они уже состоят в другой митрополии и УПЦ МП там слова не имеет. Поскольку все религиозные здания и сооружения принадлежат государству, рано или поздно УПЦ МП пошлют из Украины далеко, далеко, откуда они уже не вернутся.

velbkeirf2 17 декабря 2018 | 20:11

danko1: В общем, анафемствование - это не осуждение, ничего личного, а извержение из Церковной общины сектантов

edyunia 17 декабря 2018 | 19:38

8. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
(Евангелие от Иоанна 3:8)

scimitar 17 декабря 2018 | 19:43

Потеха! Эрпэцэшникам мало сесть в лужу. Им обязательно надо еще попрыгать в ней!

parasuk_ 17 декабря 2018 | 19:47

Собственно, они уже в псу перешли. Как говорится, подобное тянется к подобному :)

ostapba 17 декабря 2018 | 20:00

РПЦ сталинского патриархата и не такие фокусы выкидывавыла со своими агентами в рясах..
Со дня инаугурации 1943 года от рождества Христова.
Согласного краткого курса даже..

graeshoppe 17 декабря 2018 | 20:01

Смотрится зажигательно. Прям как прежние НХЛовские драки)

svoi216 17 декабря 2018 | 20:04

Чем больше анафем от московских попов тем быстрее они вылетят из Украины. Процесс пошел.

unprejudiced 17 декабря 2018 | 20:09

Большая часть прихожан и служителей кафедрального собора Винницы отказалась последовать за своим митрополитом в созданную Константинополем новую «церковь» Украины.

Об этом сообщает источник «Интерфакса» в канонической УПЦ.

«По поступающим сведениям, в воскресенье, завершая литургию в Винницком кафедральном соборе, бывший митрополит УПЦ Симеон (на фото — прим. ред.) заявил, что он уходит в новую церковь и что завтра и впредь в соборе за службой будут поминать Епифания.

Люди разделились: половина рукоплескала (вероятно, те, кого организовала мэрия в поддержку Симеона), а вторая половина людей покинула храм.

С ними ушла половина архиерейского хора, а остались светские „заробитчане”. Ушёл из собора весь большой детский хор. Покинула собор половина священников, почти весь иподиаконский состав, вся прислуга, повары и охрана», — рассказал источник.

По его словам, в это время в соборе было много работников СБУ и людей спортивного телосложения. Как сообщалось, накануне они фактически захватили собор, забрав ключи и установив в нем дежурство.

В целом, по данным источника, в Винницкой епархии митрополита Симеона поддержали 75 священников, что составляет менее трети всего духовенства. В самой Виннице Симеона не поддержали авторитетные благочинные и священники, а также старинный Браиловский монастырь и другие обители.

«Православные прихожане надеялись, что Симеон покается, поэтому не покидали собор до окончания службы. Сейчас они возмущаются вероломством их бывшего архиерея и просят поскорее прислать им другого владыку», — отмечает источник.

sg114 17 декабря 2018 | 20:11

Педику не терпится вдобавок к гражданской развязать на Окраине еще и религиозную войну?
А ничему скаклов история не учит?
"Брестская (Берестейская) церковная уния (1596) — решение ряда епископов Киевской митрополии Константинопольской православной церкви во главе с митрополитом Михаилом Рогозой о принятии католического вероучения и переходе в подчинение римскому папе с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке."
Это им так сильно хотелось тогда в Ивропку. Поляки любому лишнему быдлу были завсегда рады и приняли холопов с радостью. Когда три шкуры со скаклов сняли, те поскакали к Русскому Царю. Так и эти поскакушки неразумных шумеров кончатся новой Переяславской Радой.

ruzke_reptiloid 17 декабря 2018 | 20:25

ой какая бяда, теперь хохляцкие архиереи будут башлять не московским попам, какая беда, в аду будут гореть!!!

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