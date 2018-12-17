Евгений Пригожин, которого связывают в ЧВК Вагнера, присутствовал на встрече лидеров вооруженных группировок ЦАР
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК «Вагнера», мог присутствовать на встрече с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской республики. Как утверждает газета «Le Monde», эта встреча проходила в Судане в конце августа.
Пригожин прилетал в Судан для налаживания торговых отношений с полевыми командирами группировок в ЦАР, пишет «Le Monde». В республику, по данным издания, он прибыл на личном самолете. Как утверждается, благодаря расширению торговых контактов с представителями вооруженных группировок российские инструкторы тормозят мирный процесс, начатый ООН. Между тем российский МИД в августе сообщал о том, что на переговорах в Судане обсуждалось решение внутреннего конфликта в ЦАР. По данным ведомства, лидеры крупнейших вооруженных группировок страны подписали декларацию о создании объединенной оппозиции, которая будет добиваться устойчивого мира. При этом об участии Пригожина на встрече не сообщалось. Напомним, что в конце июля в ЦАР были убиты журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они собирались снимать фильм о деятельности ЧВК «Вагнера», с которой связывают Пригожина.
В начале этого года Россия отправила в Центральную Африку партию стрелкового вооружения и боеприпасов, а также почти две сотни инструкторов для подготовки военнослужащих.
Комментарии9
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 19:09
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pattrick1 17 декабря 2018 | 19:18
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК «Вагнера», мог присутствовать на встрече с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской республики...
Да что же это такое, доколе этот Евгений Пригожин будет издеваться над нами?
danko1 17 декабря 2018 | 19:39
Вор и бандит Евгений Пригожин- это и есть истинное лицо России, которая Путин, духовно близкий "президенту".
new_duch 17 декабря 2018 | 20:10
//...мог присутствовать на встрече с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской республики.//
А мог и на Луну слетать.
И чего, дурак, не слетал?
semia 17 декабря 2018 | 19:10
Какой взлет.От грабежей квартир на первых этажах и вовлечение в проституцию несовершеннолетних до высокого представителя России( доверенного лица президента РФ) за рубежом
anemon 17 декабря 2018 | 19:44
Приехал наградить боевиков за убийство им на них натравленных российских журналистов? Как земля носит этого "государственника"- уголовника, шибко доверенное лицо питерского карлика.
vor_on 17 декабря 2018 | 19:59
и с каннибалами надо встретиться, повар как-никак
sklar39 17 декабря 2018 | 20:04
Шаурму готовил ЦАРским товарищам?
ruzke_reptiloid 17 декабря 2018 | 20:31
им все равно с такими бандитами встречаться, хоть с чеченскими, хоть с африканскими, опыт работы с дикарями и людоедами