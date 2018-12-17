Евгений Пригожин, которого связывают в ЧВК Вагнера, присутствовал на встрече лидеров вооруженных группировок ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК «Вагнера», мог присутствовать на встрече с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской республики. Как утверждает газета «Le Monde», эта встреча проходила в Судане в конце августа.

Пригожин прилетал в Судан для налаживания торговых отношений с полевыми командирами группировок в ЦАР, пишет «Le Monde». В республику, по данным издания, он прибыл на личном самолете. Как утверждается, благодаря расширению торговых контактов с представителями вооруженных группировок российские инструкторы тормозят мирный процесс, начатый ООН. Между тем российский МИД в августе сообщал о том, что на переговорах в Судане обсуждалось решение внутреннего конфликта в ЦАР. По данным ведомства, лидеры крупнейших вооруженных группировок страны подписали декларацию о создании объединенной оппозиции, которая будет добиваться устойчивого мира. При этом об участии Пригожина на встрече не сообщалось. Напомним, что в конце июля в ЦАР были убиты журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они собирались снимать фильм о деятельности ЧВК «Вагнера», с которой связывают Пригожина.

В начале этого года Россия отправила в Центральную Африку партию стрелкового вооружения и боеприпасов, а также почти две сотни инструкторов для подготовки военнослужащих.