Глава российского МИДа предупредил о провокациях со стороны Украины

В эфире радио «Комсомольская правда» Сергей Лавров сказал, что они возможны еще до конца этого года.

Кроме этого Лавров увидел нацистские черты в современной Украине. При этом в интервью радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что это не повод разрывать отношения с соседской страной. Сергей Лавров добавил, что не считает возможным признание республик на востоке Украины, потому что это испортит отношения с этой страной. Украина страдает от комплексов молодого и слабого государства, но проявлений нацизма там нет. Такое мнение высказала «Эху» президент фонда «Холокост», правозащитница Алла Гербер. «Крайности, к которым прибегает Украина, это проявление болезни неокрепшей государственности. Остается надеяться, что она скоро пройдет», добавила Алла Гербер.