Глава российского МИДа предупредил о провокациях со стороны Украины
В эфире радио «Комсомольская правда» Сергей Лавров сказал, что они возможны еще до конца этого года.
Кроме этого Лавров увидел нацистские черты в современной Украине. При этом в интервью радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что это не повод разрывать отношения с соседской страной. Сергей Лавров добавил, что не считает возможным признание республик на востоке Украины, потому что это испортит отношения с этой страной. Украина страдает от комплексов молодого и слабого государства, но проявлений нацизма там нет. Такое мнение высказала «Эху» президент фонда «Холокост», правозащитница Алла Гербер. «Крайности, к которым прибегает Украина, это проявление болезни неокрепшей государственности. Остается надеяться, что она скоро пройдет», добавила Алла Гербер.
Комментарии31
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 19:05
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pattrick1 17 декабря 2018 | 19:12
Украина страдает от комплексов молодого и слабого государства, но проявлений нацизма там нет. Такое мнение высказала «Эху» президент фонда «Холокост», правозащитница Алла Гербер...
Если бы спросили у Аллы Гербер, сразу после это ответа, - считаете ли вы Россию и россиян нацистами и фашистами? То загнали бы её этим вопросом в угол, она бы на вас набросилась и покусала.
polsan 17 декабря 2018 | 19:37
pattrick1: Так ты задай своей вопрос ей это путя! Она тебе ответит!
filosof64 17 декабря 2018 | 20:24
pattrick1: кто ж тебя-то покусал, скабейкина или киселев? просто "однажды укушенный" какой-то....
ostapba 17 декабря 2018 | 20:05
Для провокаций вышиванки выписаны со складов НКВД??
Шаровары выстираны??
Вместе с штанами системы галифе, одетыми как исподнее даже?
..
Деды сами пострадали и внукам завещали!.. Нет в Украине большей опасности, чем сказать ПАЛЯНИЦЯ с неправильным прононсом..
Гилляка обеспечена.
Даже.
aleko_1 Александр Королев 17 декабря 2018 | 20:09
ostapba: Ukraina постоянно провоцирует. Сначала не хотела Крым отдавать, потом ее трактористы купили автоматы в военторге, потом ее корабли хотели пройти по тому Керченскому проливу где они имели право пройти... какая наглость...
kryimzdick 17 декабря 2018 | 19:05
Говорящий осёл Лавруша
aleko_1 Александр Королев 17 декабря 2018 | 19:39
kryimzdick: A чьи права защищает Алла Гербер?
kryimzdick 17 декабря 2018 | 19:41
aleko_1: вот и спроси её, хрюшкин хер)))
alex110 17 декабря 2018 | 19:45
kryimzdick: Хохлы,вы чего тут третесь?Вам же ясно сказали,прощевайте.А то,что вы фашисты...точнее фашистенки,мтак то все знают.Однако,пока вами не допользуются ваши амерские хозяева...про это молчок.Однако-гребанете.И не орите потом,а наз за ШО))))
kryimzdick 17 декабря 2018 | 19:47
alex110: Хохол тебя на Савушкина отымел, подшконочная мразь)))
alex110 17 декабря 2018 | 19:53
kryimzdick: Ты по себе то всех не меряй,заднеприводной.Савушкино...это у тебя в голове.Заработал свою ГРЫВНУ?
kryimzdick 17 декабря 2018 | 20:01
alex110: пососи дверную ручку на безрыбье, потаскушка
aleko_1 Александр Королев 17 декабря 2018 | 20:11
alex110: А Вы сталинист. Солженицын хорошо сказал, что Сталин был хуже Гитлера. Гитлер уничтожал чужие народы, а Сталин- свой собственный.
danko1 17 декабря 2018 | 19:06
Кремль, устроить провокацию на Новый год надумал, предварительно обвинив в этом Украину?
Провокаторов-боевиков у Кремля достаточно, а войска в Крым стягивают, вплоть до авиации.
Когда весь Мир будет Рождество и Новый год отмечать провокацию и устроят.
kremlefurer 17 декабря 2018 | 19:14
danko1: Боширов и Чепыга уже подыскивают очередной шпиль в районе границы.
kompricikos 17 декабря 2018 | 19:42
danko1: Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи благослови!
А.Блок
homa_brutt 17 декабря 2018 | 19:56
danko1:/ Когда весь Мир будет Рождество и Новый год отмечать провокацию и устроят./ Взорвут ЛЭП? Перекроют канал? Устроят , на пару с Чубаровым, блокировку транспорта?
По всем раскладам, при попытке пролезть через границу будут изловлены пара правосеков и все полудурошные завопит, что Россия, дескать, в Крыму, дескать, на/в украинской территории, дескать, поймала парочку вооружённых томосеков, которые шли домой в Севастополь...Как-то так.
sadda 17 декабря 2018 | 19:13
Понятно, Путька будет гадить Украине в очередной раз.
shalunok 17 декабря 2018 | 19:14
Я даже догадываюсь какие провокации готовят эти "нацисты" - перетащут посуху несколько катеров в свой порт на Азовском море. (наглые -жуть)
parasuk_ 17 декабря 2018 | 19:19
Педро вполне может лишних томосеков в котел загнать. Чтобы не кормить :)
ohrjr 17 декабря 2018 | 19:21
В какого мудачка превратился министр! С кем поведешься... и про рэп заговоришь!
d_uce 17 декабря 2018 | 19:23
"бред сивой кобылы" (с) А.В. Турчинов (кровавый пастор)
vald_ch 17 декабря 2018 | 19:32
d_uce: Турчинов сказал - сивого мерина.
vilingrad 17 декабря 2018 | 19:34
«над всей Испанией безоблачное небо».
Вечно несчастных гитлеров, сталиных и путиных провоцируют...
o_smirnov 17 декабря 2018 | 19:35
Лучше болезни неокрепшего молодого государства Украина,
чем застарелые фурункулы больной на всю голову бывшей империи.
orein51 17 декабря 2018 | 19:36
нельзя говорить "идиот" вроде могут засадить... по лаврву "де Бил, блю."
eyjafjallajoekull 17 декабря 2018 | 19:37
Стоя перед зеркалом.
ihor_syvoryj 17 декабря 2018 | 20:09
Напомните этому Лаврову, чем закончилась карьера его коллеги Риббентропа.
mudrlant 17 декабря 2018 | 20:14
Стыдно, мерзопакостно слушать, когда врет министр твоей страны. Но недаром говорится, что каждый народ заслуживает своего правительства. И до каких пор будем "во лжи"?
andrang2 17 декабря 2018 | 20:16
"Глава российского МИДа предупредил о провокациях"
Спасибо