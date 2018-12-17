Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе...

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он рассказал, что сегодня встречался с европейскими коллегами. «Мы ввели пакует санкций, связанных с Крымом, пакет санкций, касающийся невыполнения минских соглашений, мы говорили о том, что должно быть предпринято в связи с событиями в Азовском море», — добавил Волкер. Он также не исключил, что США увеличат свое присутствие в Черном море на двусторонней основе или при содействии ЕС.