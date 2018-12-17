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19:00, 17 декабря 2018

Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он рассказал, что сегодня встречался с европейскими коллегами. «Мы ввели пакует санкций, связанных с Крымом, пакет санкций, касающийся невыполнения минских соглашений, мы говорили о том, что должно быть предпринято в связи с событиями в Азовском море», — добавил Волкер. Он также не исключил, что США увеличат свое присутствие в Черном море на двусторонней основе или при содействии ЕС.

Комментарии

34

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dsa_dsf 17 декабря 2018 | 19:05

Санкции только на пользу?

tamplieres 17 декабря 2018 | 19:07

Надо больше полезных санкции..

pattrick1 17 декабря 2018 | 19:07

Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе...

США и Евросоюз - пособники украинских нацистов.

kottigr1 17 декабря 2018 | 19:11

pattrick1: США и Евросоюз - пособники украинских нацистов.
------------------------------------------------------------
Считаешь, что Валя-пол-стакана действовала в сговоре с ЕС и США ?..

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 17 декабря 2018 | 19:16

pattrick1: США и Евросоюз -
пособники украинских нацистов.
-
Нет поддержке идей нацизма от властей США\ЕС\Украины

graeshoppe 17 декабря 2018 | 19:47

pretendent_2012: Дедунь, так тебе, поди, годков-то под сотню? Так бы уж сразу и сказал, чё стеснятся-то... Я б тогда даже поддержал, рявкнув тебе в унисон - Позор, мол, немецко-фашистскому гаду!, пятилетку в три года даёшь!, ну и свободу Луису Корвалану, ура!)

efilika 17 декабря 2018 | 19:52

pretendent_2012: pattrick1: нет пособникам ворам бюджетных денег в России и пособникам оккупантов Крыма

vilingrad 17 декабря 2018 | 19:27

pattrick1: Шо, патрюся, на попке уже живого места нет?
Так и пробы на твоем заду уже негде ставить:)

valeriy 17 декабря 2018 | 19:55

pattrick1: Молодца, нацики против Орды. Я тоже против Орды. Гореть ей блл...

kottigr1 17 декабря 2018 | 19:08

tamplieres: Кремль наверное подавится в итоге краденным Крымом.

ura_123 17 декабря 2018 | 20:11

kottigr1: Не,крымом к сожалению подавятся обычные россияне...(((

astet 17 декабря 2018 | 19:21

tamplieres: очевидно Путин лично
повесит на грудь орден
очередному дуболому из ФСБ,
который дал приказ таранить украинские катера? ;)))

freedommen 17 декабря 2018 | 19:27

Подозреваю, что эти санкции будут не очень крутыми. Что-то вроде запрета прохождения через разные проливы кораблей ВМФ РФ.

archibald_dandy_esquire 17 декабря 2018 | 19:49

freedommen: " эти санкции будут не очень крутыми. Что-то вроде запрета прохождения через разные проливы кораблей ВМФ РФ. "

и полный досмотр торговых и гражданских судов, транспортирующих российские грузы - включая яхты друзей-путина - на этих 120-метровых яхтах вполне можно доставлять химоружие, ядерные боеголовки и баллистические ракеты стратегическим партнёрам Путина - "хизболле", ЦАР, Асаду привезти... Иран тоже хочет, а уж Венесуэла прямо-таки жаждет, чтобы уничтожить ненавистную всей Латинской Америке страну

vilingrad 17 декабря 2018 | 19:32

dsa_dsf: В Воронеже девочку назвали Санкция. Милая такая, около пяти кг, родители счастливы:)

minerr 17 декабря 2018 | 19:44

vilingrad: Ну вот, сам подтвердил - в Воронеже и дети рождаются и родители счастливы, не то что в твоей нэньке - "Население Украины стремительно сокращается, в основном из-за низкой рождаемости – она вдвое меньше смертности"

ura_123 17 декабря 2018 | 20:14

minerr: А как оно там,в Канаде с населением?
Ты же оттуда круглосуточно пишешь?

ivar1964 17 декабря 2018 | 20:08

dsa_dsf: Вот Запад и старается угодить России и Путину. И пользы все больше и больше.

vitaly_e23 17 декабря 2018 | 19:05


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






shmuel63 17 декабря 2018 | 19:26

vitaly_e23: Виталька, вот адрес, которым ты интересовался - ПНХ

chapter_2 17 декабря 2018 | 19:06

Крымнаш с финансовой точки зрения: Крымнаш "взят" в кредит , с непредсказуемой и растущей процентной ставкой и неопределённым сроком платежей. Неизвестно сколько придётся заплатить России за обладание этим активом. К тому же, "взят" - означает нарушение Статьи 176 УК РФ "Незаконное получение кредита". Всё это нервирует владельцев краденого "чемодана без ручки".

piter_ug 17 декабря 2018 | 19:08

Чувствую, что недалёко то время, что первое слово, которое произнесёт ребёнок, будет санкция.

shalunok 17 декабря 2018 | 19:10

Воронежцы, готовтесь - антисанкции начнутся с вас.

anna20869 17 декабря 2018 | 19:23

Не надо против россии- вводите персональные санкции.

vor_on 17 декабря 2018 | 19:49

anna20869: 89% накачанных пропагандой голов. поддерживающих Пахана в крымских авантюрах - это почти вся Россия.
А 11% придется приспосабливаться или сваливать

foma55 17 декабря 2018 | 19:25

Путин им прямо сказал , чтобы ввели все санкции какие у них есть . От них Россия только крепчает.!

pusto1 17 декабря 2018 | 19:58

foma55: им просто надо объявить хорошую достойную награду за поимку, и всё.

ded_otmorozik 17 декабря 2018 | 19:37

Я думаю это будут жесточайшие санкции))))
Что типа запрета морякам хранить деньги в ЕС)

b522 17 декабря 2018 | 19:54

Пиратам Азовского моря прижмут хвост...

ruzke_reptiloid 17 декабря 2018 | 20:09

Доллару еще месяц два и конец, ну максимум это два! и на коленях будут стоят ети американцы загнивающие там в своей америке все в долгах, печатный станок, фрс в руках частных лиц, госдолг, вперед россиюшка десятилетия великих побед завещал нам вождь, я абищал вам что мы пабидим и мы пабидили!!!

mobile_actor 17 декабря 2018 | 20:27

ruzke_reptiloid: 100%. Недаром мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что доллар рухнет в ближайшее время.

ruzke_reptiloid 17 декабря 2018 | 20:40

mobile_actor: наши падлотки бороздят просторы азовского моря!!!

krs_sk 17 декабря 2018 | 20:30

Мы ответим ассиметрично и мощно !

ruzke_reptiloid 17 декабря 2018 | 20:42

krs_sk: Алаху Ахбар!!!!

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