Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе
Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он рассказал, что сегодня встречался с европейскими коллегами. «Мы ввели пакует санкций, связанных с Крымом, пакет санкций, касающийся невыполнения минских соглашений, мы говорили о том, что должно быть предпринято в связи с событиями в Азовском море», — добавил Волкер. Он также не исключил, что США увеличат свое присутствие в Черном море на двусторонней основе или при содействии ЕС.
Комментарии34
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dsa_dsf 17 декабря 2018 | 19:05
Санкции только на пользу?
tamplieres 17 декабря 2018 | 19:07
Надо больше полезных санкции..
pattrick1 17 декабря 2018 | 19:07
Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе...
США и Евросоюз - пособники украинских нацистов.
kottigr1 17 декабря 2018 | 19:11
pattrick1: США и Евросоюз - пособники украинских нацистов.
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Считаешь, что Валя-пол-стакана действовала в сговоре с ЕС и США ?..
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 17 декабря 2018 | 19:16
pattrick1: США и Евросоюз -
пособники украинских нацистов.
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Нет поддержке идей нацизма от властей США\ЕС\Украины
graeshoppe 17 декабря 2018 | 19:47
pretendent_2012: Дедунь, так тебе, поди, годков-то под сотню? Так бы уж сразу и сказал, чё стеснятся-то... Я б тогда даже поддержал, рявкнув тебе в унисон - Позор, мол, немецко-фашистскому гаду!, пятилетку в три года даёшь!, ну и свободу Луису Корвалану, ура!)
efilika 17 декабря 2018 | 19:52
pretendent_2012: pattrick1: нет пособникам ворам бюджетных денег в России и пособникам оккупантов Крыма
vilingrad 17 декабря 2018 | 19:27
pattrick1: Шо, патрюся, на попке уже живого места нет?
Так и пробы на твоем заду уже негде ставить:)
valeriy 17 декабря 2018 | 19:55
pattrick1: Молодца, нацики против Орды. Я тоже против Орды. Гореть ей блл...
kottigr1 17 декабря 2018 | 19:08
tamplieres: Кремль наверное подавится в итоге краденным Крымом.
ura_123 17 декабря 2018 | 20:11
kottigr1: Не,крымом к сожалению подавятся обычные россияне...(((
astet 17 декабря 2018 | 19:21
tamplieres: очевидно Путин лично
повесит на грудь орден
очередному дуболому из ФСБ,
который дал приказ таранить украинские катера? ;)))
freedommen 17 декабря 2018 | 19:27
Подозреваю, что эти санкции будут не очень крутыми. Что-то вроде запрета прохождения через разные проливы кораблей ВМФ РФ.
archibald_dandy_esquire 17 декабря 2018 | 19:49
freedommen: " эти санкции будут не очень крутыми. Что-то вроде запрета прохождения через разные проливы кораблей ВМФ РФ. "
и полный досмотр торговых и гражданских судов, транспортирующих российские грузы - включая яхты друзей-путина - на этих 120-метровых яхтах вполне можно доставлять химоружие, ядерные боеголовки и баллистические ракеты стратегическим партнёрам Путина - "хизболле", ЦАР, Асаду привезти... Иран тоже хочет, а уж Венесуэла прямо-таки жаждет, чтобы уничтожить ненавистную всей Латинской Америке страну
vilingrad 17 декабря 2018 | 19:32
dsa_dsf: В Воронеже девочку назвали Санкция. Милая такая, около пяти кг, родители счастливы:)
minerr 17 декабря 2018 | 19:44
vilingrad: Ну вот, сам подтвердил - в Воронеже и дети рождаются и родители счастливы, не то что в твоей нэньке - "Население Украины стремительно сокращается, в основном из-за низкой рождаемости – она вдвое меньше смертности"
ura_123 17 декабря 2018 | 20:14
minerr: А как оно там,в Канаде с населением?
Ты же оттуда круглосуточно пишешь?
ivar1964 17 декабря 2018 | 20:08
dsa_dsf: Вот Запад и старается угодить России и Путину. И пользы все больше и больше.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 19:05
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
shmuel63 17 декабря 2018 | 19:26
vitaly_e23: Виталька, вот адрес, которым ты интересовался - ПНХ
chapter_2 17 декабря 2018 | 19:06
Крымнаш с финансовой точки зрения: Крымнаш "взят" в кредит , с непредсказуемой и растущей процентной ставкой и неопределённым сроком платежей. Неизвестно сколько придётся заплатить России за обладание этим активом. К тому же, "взят" - означает нарушение Статьи 176 УК РФ "Незаконное получение кредита". Всё это нервирует владельцев краденого "чемодана без ручки".
piter_ug 17 декабря 2018 | 19:08
Чувствую, что недалёко то время, что первое слово, которое произнесёт ребёнок, будет санкция.
shalunok 17 декабря 2018 | 19:10
Воронежцы, готовтесь - антисанкции начнутся с вас.
anna20869 17 декабря 2018 | 19:23
Не надо против россии- вводите персональные санкции.
vor_on 17 декабря 2018 | 19:49
anna20869: 89% накачанных пропагандой голов. поддерживающих Пахана в крымских авантюрах - это почти вся Россия.
А 11% придется приспосабливаться или сваливать
foma55 17 декабря 2018 | 19:25
Путин им прямо сказал , чтобы ввели все санкции какие у них есть . От них Россия только крепчает.!
pusto1 17 декабря 2018 | 19:58
foma55: им просто надо объявить хорошую достойную награду за поимку, и всё.
ded_otmorozik 17 декабря 2018 | 19:37
Я думаю это будут жесточайшие санкции))))
Что типа запрета морякам хранить деньги в ЕС)
b522 17 декабря 2018 | 19:54
Пиратам Азовского моря прижмут хвост...
ruzke_reptiloid 17 декабря 2018 | 20:09
Доллару еще месяц два и конец, ну максимум это два! и на коленях будут стоят ети американцы загнивающие там в своей америке все в долгах, печатный станок, фрс в руках частных лиц, госдолг, вперед россиюшка десятилетия великих побед завещал нам вождь, я абищал вам что мы пабидим и мы пабидили!!!
mobile_actor 17 декабря 2018 | 20:27
ruzke_reptiloid: 100%. Недаром мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что доллар рухнет в ближайшее время.
ruzke_reptiloid 17 декабря 2018 | 20:40
mobile_actor: наши падлотки бороздят просторы азовского моря!!!
krs_sk 17 декабря 2018 | 20:30
Мы ответим ассиметрично и мощно !
ruzke_reptiloid 17 декабря 2018 | 20:42
krs_sk: Алаху Ахбар!!!!