Авиакомпания «Ижавиа» отменила сегодня три региональных рейса – в Краснодар и Минеральные Воды через Самару

С чем связана отмена, в авиакомпании не пояснили и ситуацию не прокомментировали, — сообщил Интерфакс. В справочной службе аэропорта Краснодара отметили, что в последнее время авиакомпания отменяет рейсы практически каждый день. Пассажирам рекомендовали обращаться на «горячую линию» «Ижавиа».