Авиакомпания «Ижавиа» отменила сегодня три региональных рейса – в Краснодар и Минеральные Воды через Самару
С чем связана отмена, в авиакомпании не пояснили и ситуацию не прокомментировали, — сообщил Интерфакс. В справочной службе аэропорта Краснодара отметили, что в последнее время авиакомпания отменяет рейсы практически каждый день. Пассажирам рекомендовали обращаться на «горячую линию» «Ижавиа».
Комментарии3
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sasass 17 декабря 2018 | 18:45
Удмурты объявили суверенитет , что ли и Кущевским царством порывают связи , что ли...
dunai10 17 декабря 2018 | 19:18
sasass: Удмурты объявили суверенитет , что ли и Кущевским царством порывают связи , что ли...
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А про Минеральные Воды, какие будут версии?
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 19:05
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