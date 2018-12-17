Гособвинение просит 5 лет колонии-поселения для Виктора Тихонова, водителя автобуса, въехавшего в подземный переход
Гособвинение просит 5 лет колонии-поселения для Виктора Тихонова, водителя автобуса, въехавшего в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Прокурор также попросил лишить Тихонова водительских прав на 3 года. Оглашение приговора назначено на 19 декабря. Тихонова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Свою вину он не признаёт, заявляя, что у автобуса отказали тормоза.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 17 декабря 2018 | 18:49
Российская техническая и юридическая мысль не разбирается в тормозах - они все с тормознутыми мозгами...
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 19:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.