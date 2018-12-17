Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе
Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он рассказал, что сегодня встречался с европейскими коллегами. «Мы ввели пакует санкций, связанных с Крымом, пакет санкций, касающийся невыполнения минских соглашений, мы говорили о том, что должно быть предпринято в связи с событиями в Азовском море», — добавил Волкер. Он также не исключил, что США увеличат свое присутствие в Черном море на двусторонней основе или при содействии ЕС.
Комментарии18
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kryimzdick 17 декабря 2018 | 18:36
Надо было арестовать Путина в Париже или на двадцатке, а не сиськи мять
velbkeirf2 17 декабря 2018 | 18:48
kryimzdick: украинкам?!
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 19:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
valeromm 17 декабря 2018 | 18:37
Волкер - болтун - вполне возможно что санкции и не введут.
ura_123 17 декабря 2018 | 18:44
valeromm: Вот через пару месяцев и узнаешь.
valeromm 17 декабря 2018 | 18:53
ura_123:
Узнаю, конечно. Если на Эхо М зайду. А не зайду, так это событие так и останется для меня незамеченным.
svoi216 17 декабря 2018 | 18:45
Не всех ещё охватили санкциями. Хорошего помаленьку.
ura_123 17 декабря 2018 | 18:49
Никогда ещё россияне не жили так плохо как при Обаме!
Никогда ещё НАТА не была так близко к границам рф...
Никогда ещё так быстро не разбегались от ”старшего брата” бывшие добрые соседи...
sg114 17 декабря 2018 | 18:49
В сбу отжигают:
"Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины."
Видали чо? Контразведики, не куйсебе. Не могут же скакуасы признать что это обычный заградотряд, погнавший шумерское мясо на убой..
sasass 17 декабря 2018 | 18:52
Опасную игру затевает Запад - загнанный в угол зверь с термоядерными зубами непредсказуем ...
jetsam 17 декабря 2018 | 19:06
sasass: еще как предсказуем... благо все дети сего зверя,
по случайности, как раз и обитают на Запада, как
раз, по случайности - и деньги ворованные и дачи
и прочее - тоже на западе... во как...
raffal 17 декабря 2018 | 19:12
sasass:
Не факт. Конечно, политповора России это воры, пробы ставить негде, но не самоубийцы.
Не может быть целеуказанием "сарматов" Майами - излюбленной место расейской элиты, где у них роскошные пентхаусы, Нью-Йорк или Лондон, пристанище расейской знати в Белгравиа и Мэйфайре. Оксфорд и Кембридж, где обитают их отпрыски. Берлин, Хьюстон и Тель-Авив, где они лечат свой геморрой. Лазурный берег, Ницца и Монте-Карло, где пришвартованы их яхты, стоимость которых соразмерима с бюджетом расейской губернии. В Европе и Америке буквально все чады политэлиты России. И Мизулиной и Железняка, и Пескова и Лаврова, профессиональных "патриотов" России.
Они яростно ненавидят Америку... в телевизоре. Для своего плебса. А в жизни они Америку и Европу обожают. А Россию и своих холопов презирают.
Они скорее уничтожат Россию, чем вожделенную, любимую и "ненавистную" Европу и Америку.
ai65_qi60 17 декабря 2018 | 19:39
sasass: Вот потому и надо этот вопрос решить сегодня, а не ждать пока у зверя с термоядерными зубами окончательно не поедет крыша. Да, опасно. Но оставлять непредсказуемого зверя чтобы он вырос в монстра ещё опаснее.
glotov 17 декабря 2018 | 18:53
Блин, теперь матросиков точно не выпустят.
raffal 17 декабря 2018 | 19:03
glotov: теперь матросиков точно не выпустят
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Возможные последствия:
Запрет заходов судов как под российским флагом, так и под флагами третьих стран, принадлежащим российским судовладельцам, в порты Европы и Америки.
Бойкот, локаут этих судов в портах мира уже по инициативе могущественного профсоюза International Transport Workers' Federation - ITF.
velbkeirf2 17 декабря 2018 | 19:05
glotov: Надюху пошлют и выпустят окромя контриков
svet57nic 17 декабря 2018 | 19:24
Вот ради чего Порошенко и затевает все эти провокации.
ai65_qi60 17 декабря 2018 | 19:30
Блокада портов в Азовском море конечно заслуживает внимание Европы, но наши агрессивные действия в Чёрном море против гражданского судна и кораблей Украины не должны остаться без принятия должных мер со стороны Европы. Ибо такие действия выходят не только за рамки Закона, но и противоречат здравому смыслу и по сути бесчеловечно.