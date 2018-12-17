Зенит и Краснодар узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Питерский Зенит был посеян под первым номером, но из второй корзины получил далеко не лучший выбор — турецкий Фенербахче. Несмотря на то, что команда переживает не лучшие времена на своем 17 месте в национальном первенстве, но как и все южные клубы на эмоциях способна на чудеса. Возможно, поэтому главный тренер Зенита Сергей Семак и сказал, что Фенер находился для него в списке нежелательных.

Он отметил, что гранд турецкого футбола обладает неплохим составом. В частности, в нем видное место занимает защитник сборной России Роман Нойштедтер, а также известный по выступлениям за Зенит и Ливерпуль чех Мартин Шкртел. Можно вспомнить и еще одного старого знакомого – француза Матье Вальбуэна, который некоторое время успел поиграть за московское Динамо.

Краснодар сыграет с почти российским клубом – Байером. Команда идет на 11 месте в Бундеслиге, впрочем, возможно положение к февралю и изменится. Знакомых имен в составе Байера нет. Говорят, что весьма перспективен Юлиан Брандт, но Байер, несмотря на причастность к фармацевтическому концерну не очень богат, оттого и не может себе позволить роскоши.