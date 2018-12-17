Песков: Цирк Запашных достоин государственной поддержки

Но Кремль не может вмешиваться с ситуацию с цирком «Дю солей». Это вопрос компаний, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что по его мнению вряд ли возможно полностью отгородиться от иностранных коллективов.