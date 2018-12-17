Песков: Цирк Запашных достоин государственной поддержки
Но Кремль не может вмешиваться с ситуацию с цирком «Дю солей». Это вопрос компаний, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков добавил, что по его мнению вряд ли возможно полностью отгородиться от иностранных коллективов.
Комментарии4
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 18:21
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
traxau_okurka 17 декабря 2018 | 18:22
А Запашный-то гнида. Мол, нате, россияне, хавайте худшее. Понимает, сученыш, что в честной конкуренции проиграет дю Солею.
post_v 17 декабря 2018 | 18:25
traxau_okurka:
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Хроника реляций от Запашного:
22 декабря 2015 года. Торжественные речи – "Капитальный ремонт завершили в Большом московском цирке"
6 октября 2017 - "срочно нужны деньги на капремонт цирка"
это талантище по оприходыванию бюджетных денег
sasass 17 декабря 2018 | 18:59
Песков все знает и больше своего шефа , но почему-то не хочет делиться со своими знаниями и из-за этого президент часто попадает в просак..