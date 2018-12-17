Мещанский суд Москвы сегодня возобновил рассмотрение дела «Седьмой студии»
Предыдущие заседания несколько раз откладывались из-за болезни одного из фигурантов дела, бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского.
Трое из четырех фигурантов так называемого «театрального дела» прибыли в Мещанский суд вовремя. Помимо Малобродского это экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Худрук «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников, в свою очередь, опоздал примерно на полчаса: его привезли на машине судебных приставов. Малобродский, который около двух недель провел в кардиоцентре, выглядел неважно; об этом накануне «Эху» говорила и его адвокат Ксения Карпинская. Впрочем, на вопрос судьи о готовности участвовать в заседании экс-генпродюсер «Седьмой студии» ответил утвердительно.
В ходе заседания прокурор зачитал названия документов из трех томов дела о хищении средств из госбюджета. Среди них протоколы обыска, документы об оказании услуг, связанных с постановкой спектаклей «Седьмой студии», расходные накладные и ряд организационных финансовых документов. Пару раз монолог прокурора прерывался адвокатами, которые просили дать Малобродскому подтвердить подписи на документах. На части из них, по словам прокурора, были пометки: «Поменять договор» или «Неверно указана сумма». Малобродский, в свою очередь, пожаловался на то, что некоторые документы дублируют друг друга. Серебренников же, как казалось, немного скучал: несколько раз он перемигнулся с кем-то из слушателей в зале. Кроме того, его адвокат Дмитрий Харитонов передал худруку «Гоголь-центра» флеш-накопитель, который он положил в свою сумку.
Прокурор закончил читать 55-й том дела, хотя всего их более 250. Адвокат Малобродского Ксения Карпинская сказала «Эху», что не понимает, зачем гособвинение читает почти все документы.
Следующее заседание по так называемому «театральному делу» состоится в среду.
Напомним, фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных Минкультом на проект «Платформа».
Комментарии4
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 18:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sadda 17 декабря 2018 | 18:30
Минобразования в этом году закупило 6851 билет на ледовое шоу Татьяны Навки, жены Пескова, потратив 12 млн руб., Городской департамент труда и соцзащиты населения приобрел 325 билетов за 419,4 тыс. руб., а Росконцерт, подотчетный Минкультуры, выделил жене Пескова 6 млн 432 тыс. руб. за семь новогодних представлений. Суммарно из денег налогоплательщиков было выделено около 18 млн рублей.
В мае этого года ОАО «РЖД» перечислило около 10 млн руб. созданному в прошлом ноябре ООО «Навка Шоу», которым руководит Татьяна Навка и учредителем которого записана ее младшая сестра Наталья.
Это лишь небольшая часть коррупционных схем, которые использует Песков. И никаких проблем.
kuchumka 17 декабря 2018 | 18:36
Почему там все обвиняемые одной национальности, это такая этническая банда?
osj99 17 декабря 2018 | 18:51
зачем они читают 250 томов? Ну, для солидности. По 2-му процессу ходорковского помню - бесконечный бубнёж. А потом начнется цирковая часть под названием "обвинительное заключение". Там - одни прилагательные с эпитетами. "Организованной группой лиц по предварительному сговору похитили, расхитили, присвоили, бла-бла-бла". Зачем доказывать? Не надо ничего доказывать. После 250-и томов зачитываний можно уже писать что угодно. Пустая трата времени