Мещанский суд Москвы сегодня возобновил рассмотрение дела «Седьмой студии»

Предыдущие заседания несколько раз откладывались из-за болезни одного из фигурантов дела, бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

Трое из четырех фигурантов так называемого «театрального дела» прибыли в Мещанский суд вовремя. Помимо Малобродского это экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Худрук «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников, в свою очередь, опоздал примерно на полчаса: его привезли на машине судебных приставов. Малобродский, который около двух недель провел в кардиоцентре, выглядел неважно; об этом накануне «Эху» говорила и его адвокат Ксения Карпинская. Впрочем, на вопрос судьи о готовности участвовать в заседании экс-генпродюсер «Седьмой студии» ответил утвердительно.

В ходе заседания прокурор зачитал названия документов из трех томов дела о хищении средств из госбюджета. Среди них протоколы обыска, документы об оказании услуг, связанных с постановкой спектаклей «Седьмой студии», расходные накладные и ряд организационных финансовых документов. Пару раз монолог прокурора прерывался адвокатами, которые просили дать Малобродскому подтвердить подписи на документах. На части из них, по словам прокурора, были пометки: «Поменять договор» или «Неверно указана сумма». Малобродский, в свою очередь, пожаловался на то, что некоторые документы дублируют друг друга. Серебренников же, как казалось, немного скучал: несколько раз он перемигнулся с кем-то из слушателей в зале. Кроме того, его адвокат Дмитрий Харитонов передал худруку «Гоголь-центра» флеш-накопитель, который он положил в свою сумку.

Прокурор закончил читать 55-й том дела, хотя всего их более 250. Адвокат Малобродского Ксения Карпинская сказала «Эху», что не понимает, зачем гособвинение читает почти все документы.

Следующее заседание по так называемому «театральному делу» состоится в среду.

Напомним, фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных Минкультом на проект «Платформа».