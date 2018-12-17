Полиция и Росгвардия провели обыски и задержания в общежитии столичного геологоразведочного университета
В комнатах у студентов нашли оружие и запрещенные вещества.
Ранний визит силовиков в самом ВУЗе считают профилактической мерой. Университет работает в штатном режиме. Некоторых учащихся, которых утром задержали, после беседы отпустили, и они смогли вернуться к занятиям. В отношении остальных ведется проверка, сказала пресс-секретарь учебного заведения Светлана Лучко.
Сколько всего человек оказалось в полиции, не сообщается. Речь может идти о нескольких десятках. Хотя в сети звучит цифра 400 задержанных. Об этом сообщает портал Медиазона со ссылкой на телеграм-каналы. Портал МБХ Медиа связался с одним из студентов. Молодой человек рассказал о стрельбе возле общежития с участием уроженцев Ингушетии несколько дней назад. Большинство задержанных приехали в Москву из этой республики.
Телеканал «Дождь» связался с несколькими жильцами. Молодым людям не дали одеться, вывели в коридор в трусах. Приезжего из Таджикистана повалили на пол и несколько раз ударили дубинкой, сообщил учащийся по имени Игорь. Рейд прошел и в женском блоке. Силовики выбивали двери. Замки теперь сломаны. По словам очевидцев, некоторым студентам пришлось простоять в коридоре около трех часов.
Полиция и Росгвардия обыски и задержания не комментировали
Комментарии10
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vikwlad 17 декабря 2018 | 18:16
"Силовики выбивали двери. Замки теперь сломаны."
Как эти силовики могут бороться с преступниками, если они сами от бандитов мало отличаются?
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 18:23
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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meteor1908 17 декабря 2018 | 18:17
Даже геологическая (но) разведка - весьма подозрительное дело согласно нашим скрепкам.
zamorysh 17 декабря 2018 | 18:22
meteor1908: Люди - это новая нефть
region62 17 декабря 2018 | 18:19
Нарики со стволами должны лежать....желательно в земле!
kuchumka 17 декабря 2018 | 18:34
А я поддерживаю действия полиции, почаще бы так и порядка стало бы больше.
lawyer12 17 декабря 2018 | 18:48
Ну наконец то гоминидов приструнять начали!!!
maripouss 17 декабря 2018 | 19:01
Всё правильно они сделали. На такие операции просто так не ходят. Значит уже была какая-та инфа о том, что там есть оружие и запрещённые вещества. Поэтому и пришли. И не церемонились.
oldbobby 17 декабря 2018 | 19:59
Лавров сегодня очень сокрушался о страданиях украинцев под властью нацистов. Ему следует посмотреть репортаж на "Дожде", как "работает" Росгвардия - это гестапо.
fmsf FMSF 17 декабря 2018 | 20:28
Неуж-то из чученцев там никто не учится?