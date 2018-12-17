Полиция и Росгвардия провели обыски и задержания в общежитии столичного геологоразведочного университета

В комнатах у студентов нашли оружие и запрещенные вещества.

Ранний визит силовиков в самом ВУЗе считают профилактической мерой. Университет работает в штатном режиме. Некоторых учащихся, которых утром задержали, после беседы отпустили, и они смогли вернуться к занятиям. В отношении остальных ведется проверка, сказала пресс-секретарь учебного заведения Светлана Лучко.

Сколько всего человек оказалось в полиции, не сообщается. Речь может идти о нескольких десятках. Хотя в сети звучит цифра 400 задержанных. Об этом сообщает портал Медиазона со ссылкой на телеграм-каналы. Портал МБХ Медиа связался с одним из студентов. Молодой человек рассказал о стрельбе возле общежития с участием уроженцев Ингушетии несколько дней назад. Большинство задержанных приехали в Москву из этой республики.

Телеканал «Дождь» связался с несколькими жильцами. Молодым людям не дали одеться, вывели в коридор в трусах. Приезжего из Таджикистана повалили на пол и несколько раз ударили дубинкой, сообщил учащийся по имени Игорь. Рейд прошел и в женском блоке. Силовики выбивали двери. Замки теперь сломаны. По словам очевидцев, некоторым студентам пришлось простоять в коридоре около трех часов.

Полиция и Росгвардия обыски и задержания не комментировали