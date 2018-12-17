В результате обрушения кровли на заводе в подмосковном Дзержинском погибли три человека

По предварительным данным, причиной трагедии стали ремонтные работы, проводившиеся на крыше.

Трое погибших и еще 13 пострадавших – так трагично завершились работы по утеплению крыши завода. По данным Следственного комитета, кровля рухнула как раз под тяжестью утеплителя и блоков. Все погибшие находились на крыше в момент ее обрушения. Шесть человек, которые находились внизу в момент обрушения, пришлось госпитализировать; одного из них на вертолете перевезли в московскую больницу в тяжелом состоянии. Разборами завалов занимались почти 250 человек с привлечением техники.

Инцидент произошел в здании, где компания «Техногрупп» собирала вентиляционное оборудование. Телеграм-канал Mash опубликовал запись с камер наблюдения на заводе – на ней видно, как крыша рушится буквально за несколько секунд, а бетонные перекрытия летят сверху на людей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В Главгосстройнадзоре Подмосковья заявили агентству ТАСС, что их ведомство не уведомляли о серьезной реконструкции завода.