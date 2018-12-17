«Эстонскому активисту запретили въезд в Россию до 2073 года»

Оливера Лоодэ не пропустили российские пограничники, когда он ехал в Ленинградскую область на форум финно-угорских языков.

Эстонский активист финно-угорского движения Оливер Лоодэ не смог попасть в Россию: на пограничном пункте Ивангород ему отказали во въезде. Более того, в официальном документе, который вручили Лоодэ, разъясняется, что запрет на посещение страны действует до 2073 года, а при попытке пересечения границы правозащитнику грозит тюремный срок. Фактически запрет можно считать пожизненным, поскольку возможность приехать в Россию у Лоодэ теперь появится лишь в 99 лет. В частности, из-за этого решения эстонский активист не смог поучаствовать в форуме финно-угорских языков, который проходит в этом году в Кингисеппе. Сам Лоодэ в разговоре с «Эхом» подчеркнул, что запрет может быть связан не с его работой по финно-угорским языкам, а с поддержкой крымских татар.

«Я почти уверен, что этот запрет никак не связан с моей финно-угорской деятельностью, но это, вероятно, связано с другой деятельностью – поддержкой крымских татар как коренного народа Украины», – заявил Лоодэ.

Лоодэ уточняет, что запрет на посещение России он получил по инициативе ФСБ: пункт закона, на который ссылается ведомство, включает в себя ослабление оборонного потенциала России и причинение вреда здоровью населения. Какую именно угрозу представлял Лоодэ, пока непонятно. В то же время правозащитник отмечает, что российские пограничники действовали профессионально и вежливо. Обжаловать решение российских властей Лоодэ не намерен.

Оливер Лоодэ – активист международного финно-угорского движения, в прошлом – член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Ранее Лоодэ неоднократно бывал в России.