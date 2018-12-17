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18:09, 17 декабря 2018

Эстонскому активисту запретили въезд в Россию до 2073 года

Оливера Лоодэ не пропустили российские пограничники, когда он ехал в Ленинградскую область на форум финно-угорских языков.

Эстонский активист финно-угорского движения Оливер Лоодэ не смог попасть в Россию: на пограничном пункте Ивангород ему отказали во въезде. Более того, в официальном документе, который вручили Лоодэ, разъясняется, что запрет на посещение страны действует до 2073 года, а при попытке пересечения границы правозащитнику грозит тюремный срок. Фактически запрет можно считать пожизненным, поскольку возможность приехать в Россию у Лоодэ теперь появится лишь в 99 лет. В частности, из-за этого решения эстонский активист не смог поучаствовать в форуме финно-угорских языков, который проходит в этом году в Кингисеппе. Сам Лоодэ в разговоре с «Эхом» подчеркнул, что запрет может быть связан не с его работой по финно-угорским языкам, а с поддержкой крымских татар.

«Я почти уверен, что этот запрет никак не связан с моей финно-угорской деятельностью, но это, вероятно, связано с другой деятельностью – поддержкой крымских татар как коренного народа Украины», – заявил Лоодэ.

Лоодэ уточняет, что запрет на посещение России он получил по инициативе ФСБ: пункт закона, на который ссылается ведомство, включает в себя ослабление оборонного потенциала России и причинение вреда здоровью населения. Какую именно угрозу представлял Лоодэ, пока непонятно. В то же время правозащитник отмечает, что российские пограничники действовали профессионально и вежливо. Обжаловать решение российских властей Лоодэ не намерен.

Оливер Лоодэ – активист международного финно-угорского движения, в прошлом – член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Ранее Лоодэ неоднократно бывал в России.

Комментарии

12

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region62 17 декабря 2018 | 18:16

Эстонец...тормознул...на 55 лет.Это нормально)

vitaly_e23 17 декабря 2018 | 18:23


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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kamen_12 17 декабря 2018 | 18:24

region62: Эстонец удалец! И финно-угр и крымский татарин, к каждой бочке затычка.

post_v 17 декабря 2018 | 18:27

region62:
===========

погранцам не дает покоя слава Ходжи Насреддина
вопрос только один – кто сдохнет раньше, ишак или падишах?

(комментарий скрыт)

ymnikymnik 17 декабря 2018 | 18:17

Ванга : Через год активист свободно приедет в России , этого режима не будет !

permsky_valenok 17 декабря 2018 | 18:37

ymnikymnik: куда он приедет?

monik_7 17 декабря 2018 | 19:35

permsky_valenok: на финско-китайскую границу

equus 17 декабря 2018 | 18:37

ymnikymnik:
Через год -- вряд ли.
Тут опять же надо делать ставку на эстонскую медлительность...
;-)

nikolaitschi 17 декабря 2018 | 18:23

Когда лодка тонет, каждое дуновение ветерка - угроза.

svoi216 17 декабря 2018 | 18:42

В ФСБ полагают что Путин будет править до 2073 года. Вполне возможно........

secondvenmud 17 декабря 2018 | 18:44

«Эстонскому активисту запретили въезд в Россию до 2073 года»
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В аккурат до конца правления Их Высочайшего Высочества.

prosto_tak 17 декабря 2018 | 18:57

Планируют дожить до 2073. Ну, это вряд ли. Думаю, после 2024 просто нечего будет воровать. И как же жить им тогда?

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