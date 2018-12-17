Россияне тратят на еду почти треть своего дохода
Это выяснило агентство РИА Рейтинг.
Подорожание продуктов питания сказывается на кошельке. Нашим соотечественникам приходится всё больше тратить денег на еду. По данным РИА Рейтинг показатель составляет 31,2 процента. Это больше чем расходы на еду жителей многих европейских стран, отмечается в исследовании. Россия в списке на 31м месте, рядом с нами расположились Черногория и Литва. Доля расходов на еду связана с ВВП — чем меньше граждане тратят на продукты, тем выше уровень жизни населения, отмечают эксперты. Поскольку почти треть дохода уходит на еду, то в других удовольствиях соотечественникам приходится себе отказывать. Так согласно результатам исследования россияне тратят на досуг и культуру только почти 7 процентов своего бюджета.
А на кафе, рестораны и гостиницы вдвое меньше. Столько же в районе трех процентов уходит на алкоголь и табак. Для оценки структуры расходов россиян агентство взяло сведения Росстата. Благополучнее всего как оказалась жизнь в Люксембурге, Великобритании и Нидерландах. Там люди тратят на еду от 9 до 11 процентов своего бюджета. Порадовать наших соотечественников может, пожалуй, только что нас обошёл по тратам на продукты ряд бывших советских республик, в том числе Белоруссия, Казахстан и Молдавия. В этих странах уходит от почти 40 процентов до половины заработка на продукты питания. Украина заняла 40-ую позицию, она замыкает рейтинг. Впрочем, для оптимизма у наших граждан не так много повода. Из-за повышения с нового года налога на добавленную стоимость важнейшие продукты питания, в том числе, хлеб, яйца, мучные изделия, молоко, подорожают ещё больше. И соответственно это может стать чересчур обременительно для многих людей.
Средний чек россиянина за один поход в магазин в ноябре составил 528 рублей и по сравнению с октябрём вырос почти на 5 процентов. Это выяснил исследовательский холдинг Ромир.
Комментарии18
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equus 17 декабря 2018 | 18:10
Думаю, у пенсионеров на продукты уходит даже гораздо больше, чем 1/3... И не только у пенсионеров...
djuga 17 декабря 2018 | 18:12
equus: у пенсионеров на продукты уходит даже гораздо больше, чем 1/3
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Так это же как средняя температура по больнице. Сюда включены и "господа с боярами". Убрать их, картина будет вообще ужасающей и тоскливой.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 18:24
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vedma2017 17 декабря 2018 | 18:36
djuga:
Вот-вот! Известны ведь такие, кто шикует за госсчет и даже размер своей зряплаты не знает, а пенсионеры с минимальной пенсией (не московской, заметьте, которой в разы выше пенсии по стране) в растерянности - покупать себе хлеб или платить за жкх, потому что совместить эти два действия - невозможно.
palm_coast 17 декабря 2018 | 18:48
vedma2017:
Можно подумать, что американцы прожирают меньше., особенно те, кто в ресторанах питается..
vedma2017 17 декабря 2018 | 19:04
palm_coast:
Вам виднее ...
Я вот никогда в Америке не была ...
don_ballon 17 декабря 2018 | 20:15
palm_coast: Ну и причём здесь американцы? У них своя морока, у вас своя. Что равнять, если средний доход разнится в разы? Привычка к потреблению совсем другая. Вот вам пример поближе: если я буду проедать треть своего дохода, то жрать мне нужно будет круглые сутки подряд, с вином и десертом, с чады и домочадцы. При этом, сходить в ресторан для нас обыденность. Да, вы в России работаете на ЖКХ и унитаз и пальто носите по десять лет.Ничего уничижительного-вам так нравится.
hastings 17 декабря 2018 | 19:56
equus: это ничего, это не страшно! Не жило особо богато и нечего себя этим развращать. Зато есть Родина, история и православие, ракеты и мудрый руководитель! Высокими идеалами надо гордиться, а не сетовать на дорогой хлеб.
sedoi63 17 декабря 2018 | 18:26
Не зря у нас готовили переворот в Черногории? Хотели их переместить с 30 на 33 место.
sadda 17 декабря 2018 | 18:34
В провинции у большинства людей на еду уходит больше половины зарплаты.
"Россияне! Вы обречены на успех!!! " - Помните эти возгласы деда Щукаря на Красной площади? А на заднем плане радостные улыбки холуев газмановых, михалковых, машковых...
prostovanya 17 декабря 2018 | 18:38
То ли ещё будет...
kuchumka 17 декабря 2018 | 18:39
Интересно, терпелка когда нибудь лопнет? Ну хотя бы в этом веке это произойдет или в следующем?
anna20869 17 декабря 2018 | 19:03
2/3 на еду, остальное на ЖКХ. Причём еду самую дешевую- на пальмовом масле тратят большинство россиян в глубинке. Ассортимент продуктов в магазинах не зря сузился
sasass 17 декабря 2018 | 19:06
Власть переживает , что народ много ест и может съесть всю страну и поэтому многие чиновники предлагают перейти на блокадную еду...
anna20869 17 декабря 2018 | 19:06
А в крупных городах наверное 1/3 на еду , 1/3 на кредиты, остальное ЖКХ и учеба
compare 17 декабря 2018 | 19:40
п...жесли без ужимок и подрагивания языка.в предвкушении зализа,то на питание,по данным опыта разговоров с людьми,уходит от 50 до 60 процентов дохода...
anemon 17 декабря 2018 | 19:49
Эх, если бы так...
cromwel 17 декабря 2018 | 19:56
получается так: если олигарх жрет мясо, а я пустую капусту, то вместе мы едим голубцы. Средняя температура по больнице называется. Я думаю у большинства россиян уходит гораздо больше чем треть на питание. А остальное на ЖКХ, штрафы и налоги.