Россияне тратят на еду почти треть своего дохода

Это выяснило агентство РИА Рейтинг.

Подорожание продуктов питания сказывается на кошельке. Нашим соотечественникам приходится всё больше тратить денег на еду. По данным РИА Рейтинг показатель составляет 31,2 процента. Это больше чем расходы на еду жителей многих европейских стран, отмечается в исследовании. Россия в списке на 31м месте, рядом с нами расположились Черногория и Литва. Доля расходов на еду связана с ВВП — чем меньше граждане тратят на продукты, тем выше уровень жизни населения, отмечают эксперты. Поскольку почти треть дохода уходит на еду, то в других удовольствиях соотечественникам приходится себе отказывать. Так согласно результатам исследования россияне тратят на досуг и культуру только почти 7 процентов своего бюджета.

А на кафе, рестораны и гостиницы вдвое меньше. Столько же в районе трех процентов уходит на алкоголь и табак. Для оценки структуры расходов россиян агентство взяло сведения Росстата. Благополучнее всего как оказалась жизнь в Люксембурге, Великобритании и Нидерландах. Там люди тратят на еду от 9 до 11 процентов своего бюджета. Порадовать наших соотечественников может, пожалуй, только что нас обошёл по тратам на продукты ряд бывших советских республик, в том числе Белоруссия, Казахстан и Молдавия. В этих странах уходит от почти 40 процентов до половины заработка на продукты питания. Украина заняла 40-ую позицию, она замыкает рейтинг. Впрочем, для оптимизма у наших граждан не так много повода. Из-за повышения с нового года налога на добавленную стоимость важнейшие продукты питания, в том числе, хлеб, яйца, мучные изделия, молоко, подорожают ещё больше. И соответственно это может стать чересчур обременительно для многих людей.

Средний чек россиянина за один поход в магазин в ноябре составил 528 рублей и по сравнению с октябрём вырос почти на 5 процентов. Это выяснил исследовательский холдинг Ромир.