Власти Москвы могут изменить проект перестройки киноцентра «Соловей»

В начале ноября стало известно, что они разрешили построить апарт-комплекс на месте легендарного киноцентра на Красной Пресне.

Окончательного решения по проекту, который планируется реализовать на месте киноцентра, пока нет, и он может быть серьезно изменен. Об этом заявил «Интерфаксу» главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, неизвестны ни сроки строительства, ни даже точное описание нового здания. Чиновник назвал его «проектом среднесрочной перспективы» и добавил, что сейчас обсуждается «возможность сохранения в каком-то виде кинофункции» в этом здании. Кузнецов отметил, что ранее этот проект не вызывал нареканий жителей.

В начале ноября известно, что столичные власти разрешили построить на месте «Соловья» комплекс апартаментов, деловой и медицинский центры, а также сопутствующие торговые точки и инфраструктуру. На сайте Change.org появилась петиция с требованием сохранить киноцентр. За прошедшее время ее подписали уже почти 95 тысяч пользователей.

Ранее глава Минкульта Владимир Мединский пообещал направить мэру Сергею Собянину запрос в связи с ситуацией вокруг «Соловья». Министр заявил, что для культуры гораздо важнее, чтобы в городе был киноцентр, тем более частный, чем «очередная безумная застройка».