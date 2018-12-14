СИЗО Бутырка может переехать за МКАД – в Новую Москву
Кроме того, будет закрыто СИЗО №3 Пресня. Об этом сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко. Новые изоляторы позволят улучшить качества содержания заключенных, — рассказала в эфире «Эха Москвы» заместитель главы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Мэрия предлагает также закрыть и СИЗО Матросская тишина. Освобождаемые здания поступят в распоряжение городских властей.
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