СИЗО Бутырка может переехать за МКАД – в Новую Москву

Кроме того, будет закрыто СИЗО №3 Пресня. Об этом сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко. Новые изоляторы позволят улучшить качества содержания заключенных, — рассказала в эфире «Эха Москвы» заместитель главы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Мэрия предлагает также закрыть и СИЗО Матросская тишина. Освобождаемые здания поступят в распоряжение городских властей.