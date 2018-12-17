Москвича оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что приподнял и пронес сотрудника Росгвардии в метро
Ислям Малеков признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Судья Мещанского суда Оксана Горюнова установила, что молодой человек совершил преступление из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений с целью воспрепятствованию законной деятельности стража порядка. Сам же подсудимый уверял, что хотел подшутить над товарищем, но обознался.
Прокуратура просила в качестве наказания один год лишения свободы условно. Несмотря на решение суда, Малеков и его защита собираются обжаловать приговор.
Потерпевший служащий Нацгвардии на оглашении приговора не пришел.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 17 декабря 2018 | 16:06
"Москвича оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что приподнял и пронес сотрудника Росгвардии в метро"
Всё верно !
Украл невесту - плати калым !
servelat 17 декабря 2018 | 16:11
За такие шутки в зубах бывают от дубинки промежутки.