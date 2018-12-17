Массовые задержания прошли в одном из студенческих общежитий Москвы

В комнатах у уроженцев Кавказа якобы обнаружили оружие и наркотические вещества.

Колонну полицейских автобусов возле общежития Российского государственного геологоразведочного университета студенты заметили ранним утром. Представители ВУЗа в беседе с РБК назвали это обычным рейдом. Рядом находится детский сад, где ночевали какие-то люди. Теперь их ищут, пояснил собеседник.

Фотографии задержанных появились в Телеграм-канале «Кремлевская прачка». На кадрах были видны символика Ингушетии и два пистолета с вынутыми магазинами, передает Медиазона. Количество задержанных оценили в 400 человек. Один из студентов рассказала порталу МБХ Медиа, что с выходцами из Ингушетии случались различные инциденты. На днях слышали стрельбу. По словам молодого человека, в полицию увезли 200 человек.

В ВУЗе газете «Комсомольская правда» рассказали всего о 20 задержанных. Силовики оперативные мероприятия не комментируют. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил разобраться в ситуации.

Несмотря на задержания, занятия в институте идут в штатном режиме.