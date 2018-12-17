Массовые задержания прошли в одном из студенческих общежитий Москвы
В комнатах у уроженцев Кавказа якобы обнаружили оружие и наркотические вещества.
Колонну полицейских автобусов возле общежития Российского государственного геологоразведочного университета студенты заметили ранним утром. Представители ВУЗа в беседе с РБК назвали это обычным рейдом. Рядом находится детский сад, где ночевали какие-то люди. Теперь их ищут, пояснил собеседник.
Фотографии задержанных появились в Телеграм-канале «Кремлевская прачка». На кадрах были видны символика Ингушетии и два пистолета с вынутыми магазинами, передает Медиазона. Количество задержанных оценили в 400 человек. Один из студентов рассказала порталу МБХ Медиа, что с выходцами из Ингушетии случались различные инциденты. На днях слышали стрельбу. По словам молодого человека, в полицию увезли 200 человек.
В ВУЗе газете «Комсомольская правда» рассказали всего о 20 задержанных. Силовики оперативные мероприятия не комментируют. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил разобраться в ситуации.
Несмотря на задержания, занятия в институте идут в штатном режиме.
Комментарии4
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alo0000 17 декабря 2018 | 16:05
Было бы странно, если бы там обнаружили учебники или книжки-раскраски.
vasya_von_smetankin 17 декабря 2018 | 16:08
Ещё чуть-чуть и в этой московской общаге тоже появилась бы база НАТО!
Но слава богу, успели...
Прямо, как в Германии в 1951-м, в Венгрии в 1956-м, в Чехословакии в 1968-м, в Афганистане в 1979, в Грузии в 2008 (почти получилось), в Крыму и Донбассе в 2014...
tv_victim 17 декабря 2018 | 16:14
А учебники там были? Или конспекты?
timber_head 17 декабря 2018 | 16:14
"На кадрах были видны символика Ингушетии"
Чет за ингушей взялись. Случайно, видимо. То ли дело честные и законопослушные студенты из Чечни - никаких проблем с ними.