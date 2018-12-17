Костину, Вексельбергу и Дерипаске при определенных условиях разрешили участвовать в форуме в Давосе

Организаторы всемирного экономического форума в Давосе разрешили участвовать в нем Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске при определенных условиях, — сообщает издание The Bell. Бизнесмены находятся в американских санкционных списках. В Кремле заявили на это, что организаторы попытались совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении бизнесменов. В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать контактами с представителями других стран. Как вы знаете, свято место пусто не бывает, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 15 декабря стало известно, что официальная делегация из России поедет на всемирный экономический форум, так как организаторы решили снять ограничения.