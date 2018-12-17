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15:31, 17 декабря 2018

Костину, Вексельбергу и Дерипаске при определенных условиях разрешили участвовать в форуме в Давосе

Организаторы всемирного экономического форума в Давосе разрешили участвовать в нем Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске при определенных условиях, — сообщает издание The Bell. Бизнесмены находятся в американских санкционных списках. В Кремле заявили на это, что организаторы попытались совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении бизнесменов. В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать контактами с представителями других стран. Как вы знаете, свято место пусто не бывает, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 15 декабря стало известно, что официальная делегация из России поедет на всемирный экономический форум, так как организаторы решили снять ограничения.

Комментарии

15

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luger_max_otto 17 декабря 2018 | 15:37

Хм, очень похоже, что там они получат предложения, от которых будет непросто отказаться...

kottigr1 17 декабря 2018 | 15:39

luger_max_otto: Нравится мне примитивное враньё Кремля..
Сначала заявили о том , что Костину, Вексельбергу и Дерипаске разрешили участвовать в форуме в Давосе.
Теперь вот добавилось "при определенных условиях".
Завтра напишут "сами отказались".
Зато сколько поводов надуться от собственного Величия !

kindman_a 17 декабря 2018 | 15:47

kottigr1:

"...при определенных условиях разрешили участвовать..."
===================================================

Только вместе с Настей Рыбкой, да?

oxlomon 17 декабря 2018 | 15:56

дятелпятух666:

Термин «определённые условия» всего лишь означает, что оргвзнос за участие следует выплатить не в долларах, а в евро или chf.

hastings 17 декабря 2018 | 16:06

kottigr1: лучше надуваться от собственного Величия, чем как украинцы от голода!

astet 17 декабря 2018 | 15:40

luger_max_otto: что это за условия?
Замочить Путина в сортире? ;)))

stratofighter 17 декабря 2018 | 15:46

astet: Зашить карманы, я полагаю. И раз в полчаса проходить через металлодетектор — серебряные ложечки, то-се...

alo0000 17 декабря 2018 | 16:07

luger_max_otto: Уже. Получат новые инструкции по их реализации.

vitaly_e23 17 декабря 2018 | 15:37


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






uralruss 17 декабря 2018 | 15:43

vitaly_e23: Cлышишь ты! Иди в ж..у..., в кремль со своим предложением!

platonnekafrin 17 декабря 2018 | 15:43

Ну вот и правильно, а то мы весь мир уже по кириллице успели обглаголить. Теперя ждите нашу делегацию: все члены в ватниках со стягами, а Вексельберг при баллалайке в зипуне. А на грудях табличка, а на ней Россия в лице Путина с тату "forever and ever".

(комментарий скрыт)

solonko 17 декабря 2018 | 15:58

"...при определенных условиях" - это в носу колокольчик. У всей делегации.

piter_ug 17 декабря 2018 | 16:00

Опущенным теперь лучше не появляться на мероприятии.
Они там будут как младшие изгойчики.

(комментарий скрыт)

jblack2 17 декабря 2018 | 16:02

В своё время одной конкретной национальности предписывалось жить в гетто и носить на одежде звезду Давида.
Тоже определённые условия...

prostotak123 17 декабря 2018 | 16:08

Интересно, что делать в Давосе старперу-джедаю, папику Рыбки и сутяге американскому? Туда вроде умных и адекватных людей должны приглашать?

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