Костину, Вексельбергу и Дерипаске при определенных условиях разрешили участвовать в форуме в Давосе
Организаторы всемирного экономического форума в Давосе разрешили участвовать в нем Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске при определенных условиях, — сообщает издание The Bell. Бизнесмены находятся в американских санкционных списках. В Кремле заявили на это, что организаторы попытались совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении бизнесменов. В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать контактами с представителями других стран. Как вы знаете, свято место пусто не бывает, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 15 декабря стало известно, что официальная делегация из России поедет на всемирный экономический форум, так как организаторы решили снять ограничения.
Комментарии15
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luger_max_otto 17 декабря 2018 | 15:37
Хм, очень похоже, что там они получат предложения, от которых будет непросто отказаться...
kottigr1 17 декабря 2018 | 15:39
luger_max_otto: Нравится мне примитивное враньё Кремля..
Сначала заявили о том , что Костину, Вексельбергу и Дерипаске разрешили участвовать в форуме в Давосе.
Теперь вот добавилось "при определенных условиях".
Завтра напишут "сами отказались".
Зато сколько поводов надуться от собственного Величия !
kindman_a 17 декабря 2018 | 15:47
kottigr1:
"...при определенных условиях разрешили участвовать..."
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Только вместе с Настей Рыбкой, да?
oxlomon 17 декабря 2018 | 15:56
дятелпятух666:
Термин «определённые условия» всего лишь означает, что оргвзнос за участие следует выплатить не в долларах, а в евро или chf.
hastings 17 декабря 2018 | 16:06
kottigr1: лучше надуваться от собственного Величия, чем как украинцы от голода!
astet 17 декабря 2018 | 15:40
luger_max_otto: что это за условия?
Замочить Путина в сортире? ;)))
stratofighter 17 декабря 2018 | 15:46
astet: Зашить карманы, я полагаю. И раз в полчаса проходить через металлодетектор — серебряные ложечки, то-се...
alo0000 17 декабря 2018 | 16:07
luger_max_otto: Уже. Получат новые инструкции по их реализации.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 15:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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uralruss 17 декабря 2018 | 15:43
vitaly_e23: Cлышишь ты! Иди в ж..у..., в кремль со своим предложением!
platonnekafrin 17 декабря 2018 | 15:43
Ну вот и правильно, а то мы весь мир уже по кириллице успели обглаголить. Теперя ждите нашу делегацию: все члены в ватниках со стягами, а Вексельберг при баллалайке в зипуне. А на грудях табличка, а на ней Россия в лице Путина с тату "forever and ever".
solonko 17 декабря 2018 | 15:58
"...при определенных условиях" - это в носу колокольчик. У всей делегации.
piter_ug 17 декабря 2018 | 16:00
Опущенным теперь лучше не появляться на мероприятии.
Они там будут как младшие изгойчики.
jblack2 17 декабря 2018 | 16:02
В своё время одной конкретной национальности предписывалось жить в гетто и носить на одежде звезду Давида.
Тоже определённые условия...
prostotak123 17 декабря 2018 | 16:08
Интересно, что делать в Давосе старперу-джедаю, папику Рыбки и сутяге американскому? Туда вроде умных и адекватных людей должны приглашать?