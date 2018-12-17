Мессенджер Телеграм и Объединение альтернативных операторов связи пожаловались в Совет Европы на ограничение частной жизни и тайны переписки, — сообщил в своем телеграм-канале руководитель Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков. По его мнению, российские власти не исполняют решение ЕСПЧ по делу «Роман Захаров против России» от 2015-го года. Тогда суд признал незаконным прослушивание силовыми структурами телефонных переговоров. По мнению авторов жалобы, так называемый «пакет Яровой» делает возможной не избирательную и не подконтрольную обществу массовую слежку. Это прямо противоречит как международному праву в целом, так и постановлению ЕСПЧ.