Телеграм и Объединение альтернативных операторов связи пожаловались в Совет Европы на ограничение частной жизни
Мессенджер Телеграм и Объединение альтернативных операторов связи пожаловались в Совет Европы на ограничение частной жизни и тайны переписки, — сообщил в своем телеграм-канале руководитель Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков. По его мнению, российские власти не исполняют решение ЕСПЧ по делу «Роман Захаров против России» от 2015-го года. Тогда суд признал незаконным прослушивание силовыми структурами телефонных переговоров. По мнению авторов жалобы, так называемый «пакет Яровой» делает возможной не избирательную и не подконтрольную обществу массовую слежку. Это прямо противоречит как международному праву в целом, так и постановлению ЕСПЧ.
Комментарии5
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 15:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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macclarren 17 декабря 2018 | 15:41
нам на этих жалобщиков демократически нас*ать и оппозиционно растереть!
vanadium_v 17 декабря 2018 | 15:43
че за бред, британские и американские спецслужбы прослушивают даже меркель и всем пофигу...
это уже не двойные стандарты, это уже откровенное лицемерие
pedya_porosenok 17 декабря 2018 | 15:57
А на янкелей жалобщики не желают подать? Ведь те прослушивают весь мир, а не то что наши лишь каких-то американских прокладонов прослушивают! Видать не желают, а то лишатся источника существования.
piter_ug 17 декабря 2018 | 15:57
Подготовить спину для очередных ножичков!